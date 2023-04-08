По требованию прокуратуры в Ярославле отменили концерт "Наива"

В Ярославле по требованию прокуратуры был отменён концерт группы "Наив". Это привело также к отмене выступления группы в Череповце, сообщило концертное агентство Live Concerts.

Выступление в Череповце должно было состояться 8 апреля, в Ярославле – 9 апреля.

"Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета – Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль – Череповец", – говорится в заявлении агентства, которое цитирует Север.Реалии.

Депутат Сурова 4 апреля написала в своём телеграм-канале, что к ней обратились с жалобами на предстоящий концерт группы в ярославском клубе "Китайский Лётчик Джао Да".

"Избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно "музыкального коллектива" Александра Иванова. И я целиком разделяю их возмущение. Возможно, правоохранительные органы еще не дали правовую оценку заявлениям Иванова. Но есть такое понятие – "идеологическая диверсия", – говорится в посте Суровой.

Фронтмен группы "Наив" Александр Иванов уехал из России в США около 10 лет назад. Большую часть времени он проводит там. Группа "Наив" вместе с Ивановым продолжала давать концерты в России. В марте 2022 года после начала вторжения России в Украину Иванов сделал заявление, что приостанавливает участие во всех проектах. Он выступил против войны в Украине и записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине.