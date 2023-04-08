По требованию прокуратуры в Ярославле отменили концерт "Наива"

В Ярославле по требованию прокуратуры был отменён концерт группы "Наив". Это привело также к отмене выступления группы в Череповце, сообщило концертное агентство Live Concerts.
Выступление в Череповце должно было состояться 8 апреля, в Ярославле – 9 апреля.
"Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета – Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль – Череповец", – говорится в заявлении агентства, которое цитирует Север.Реалии.
Депутат Сурова 4 апреля написала в своём телеграм-канале, что к ней обратились с жалобами на предстоящий концерт группы в ярославском клубе "Китайский Лётчик Джао Да".
"Избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно "музыкального коллектива" Александра Иванова. И я целиком разделяю их возмущение. Возможно, правоохранительные органы еще не дали правовую оценку заявлениям Иванова. Но есть такое понятие – "идеологическая диверсия", – говорится в посте Суровой.
Фронтмен группы "Наив" Александр Иванов уехал из России в США около 10 лет назад. Большую часть времени он проводит там. Группа "Наив" вместе с Ивановым продолжала давать концерты в России. В марте 2022 года после начала вторжения России в Украину Иванов сделал заявление, что приостанавливает участие во всех проектах. Он выступил против войны в Украине и записал видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить военные действия в Украине.
- После начала широкомасштабного вторжения в Украину в России начали отменять концерты исполнителей, которые выступили против войны или с критикой российских властей. Также сообщалось, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены.
- В Петербурге на фестивале "Отличный FEST" были отменены концерты нескольких исполнителей – музыкальных групп Anacondaz и "Кис-Кис" и исполнительниц Доры и Алены Швец. Также были отменены концерты дирижера Василия Синайского, который осудил войну 28 февраля, и певицы Манижи, которая представляла Россию на "Евровидении".
- В Петербурге было отменено выступление пианистки Полины Осетинской, в Светлогорске – концерт группы "Сплин".
- В шести городах России отменили концерты петербургской рок-группы "Ночные снайперы". На солистку группы Диану Арбенину написали донос из-за её антивоенной позиции.
- Сообщалось о многочисленных отменах и переносах концертов групп "Машина времени" и "ДДТ".
- Многие известные музыканты после начала войны уехали из России.
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