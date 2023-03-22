В Ростове-на-Дону отменили концерты "ДДТ", "Машины времени" и "Мумий Тролля"

В Ростове-на-Дону отменены летние концерты рок-групп "Машина времени", "ДДТ" и "Мумий тролль". Городская администрация заявила, что лидер "Машины времени" Андрей Макаревич может оказывать "отрицательное влияние" на горожан. Музыканты этих групп высказывались с осуждением войны России в Украине.

Ранее в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева появлялись сообщения от пользователей с требованием не допустить концертов "Машины времени". Пользователи указывали, что Андрей Макаревич признан Минюстом России "иностранным агентом", и его выступление неприемлемо.

Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что провела переговоры с организаторами концертов. После этого концертная площадка Rostov Roof Live объявила об отмене выступлений. Продажи билетов на них остановлены.

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич был внесён в список иностранных агентов в ноябре прошлого года. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук был в 2022 году оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Музыкант занимает последовательно пацифистскую позицию и высказывается против любых войн. Музыканты "Мумий Тролля" также высказывались за немеддленное прекращение войны.