В Ростове-на-Дону отменили концерты "ДДТ", "Машины времени" и "Мумий Тролля"

В Ростове-на-Дону отменены летние концерты рок-групп "Машина времени", "ДДТ" и "Мумий тролль". Городская администрация заявила, что лидер "Машины времени" Андрей Макаревич может оказывать "отрицательное влияние" на горожан. Музыканты этих групп высказывались с осуждением войны России в Украине.
Ранее в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева появлялись сообщения от пользователей с требованием не допустить концертов "Машины времени". Пользователи указывали, что Андрей Макаревич признан Минюстом России "иностранным агентом", и его выступление неприемлемо.
Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что провела переговоры с организаторами концертов. После этого концертная площадка Rostov Roof Live объявила об отмене выступлений. Продажи билетов на них остановлены.
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич был внесён в список иностранных агентов в ноябре прошлого года. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук был в 2022 году оштрафован на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Музыкант занимает последовательно пацифистскую позицию и высказывается против любых войн. Музыканты "Мумий Тролля" также высказывались за немеддленное прекращение войны.
- После начала войны в России многократно отменялись или переносились на неопределённый срок концерты исполнителей, выступавших против вторжения, и театральные спектакли с участием актёров, заявлявших о своей антивоенной позиции. Многие артисты покинули страну, некоторые были внесены Минюстом России в список иностранных агентов.
- 7 июля 2022 года издание "Фонтанка" опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти считают нежелательными в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Louna, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.
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