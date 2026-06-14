В Ярославской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

В ночь на 14 июня украинские беспилотники атаковали объекты топливной и химической инфраструктуры в нескольких российских регионах.

В Ярославской области после удара начался пожар на промышленном объекте хранения топлива. По данным ASTRA, целью атаки могла быть нефтебаза Росрезерва "Темп" в Рыбинске.

Во время атаки по распоряжению губернатора Ярославской области Михаила Евраева движение в сторону Москвы перекрыли.

В Тульской области, как утверждает ASTRA, пожар произошёл на химкомбинате "Азот" в Новомосковске.

Пожар на "Азоте" зафиксировал и спутниковый сервис отслеживания возгораний NASA Firms.

В Орле после атаки дронов загорелись несколько этажей в жилом комплексе "Зеленый остров". Пострадавших нет, сообщили местные власти.

В Смоленской области обломки беспилотника упали на частный дом, пострадала местная жительница. Её госпитализировали.

По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 249 украинских беспилотников над 14 регионами, аннексированным Крымом и Азовским морем.

После последних ударов ВСУ по российской топливным объектам власти Татарстана ввели на отдельных автозаправочных станциях ограничения на продажу топлива "во избежание искусственного ажиотажа".

Ограничения последовали после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО группы "Татнефть". Удар по предприятию был нанесён 12 июня.

О дефиците и лимите топлива на ряде АЗС сообщали и жители Москвы и Подмосковья. По данным очевидцев, на некоторых заправках "Татнефти" действовало ограничение в 20 литров бензина и 40 литров дизельного топлива на одного клиента. На части АЗС других сетей продажа топлива, как утверждается, была временно остановлена.