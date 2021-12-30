Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Йошкар-Оле активиста обвинили в хулиганстве за чучело Путина

Фото телеграм-канала "Человек среди депутатов"

В столице республики Марий Эл Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело в отношении активиста, повесившего чучело с маской президента России Владимира Путина на остановке городского общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал "Человек среди депутатов".

Имя активиста по его просьбе не называется. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

По данным телеграм-канала, дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершённом по мотивам политической ненависти или вражды. По этой статье может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

В ноябре 2018 года в центре Перми появилось чучело с лицом, похожим на лицо президента России, с надписью "лжец военный преступник Пыня В.В." Против троих местных жителей было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Один из них был оправдан, ещё один получил условный срок, и ещё один был приговорён к двум годам колонии. Апелляционный суд, однако, заменил ему реальный срок на условный.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG