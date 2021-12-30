В Йошкар-Оле активиста обвинили в хулиганстве за чучело Путина

В столице республики Марий Эл Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело в отношении активиста, повесившего чучело с маской президента России Владимира Путина на остановке городского общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал "Человек среди депутатов".

Имя активиста по его просьбе не называется. Комментариев правоохранительных органов пока нет.

По данным телеграм-канала, дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершённом по мотивам политической ненависти или вражды. По этой статье может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

В ноябре 2018 года в центре Перми появилось чучело с лицом, похожим на лицо президента России, с надписью "лжец военный преступник Пыня В.В." Против троих местных жителей было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Один из них был оправдан, ещё один получил условный срок, и ещё один был приговорён к двум годам колонии. Апелляционный суд, однако, заменил ему реальный срок на условный.