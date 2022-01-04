В ЮАР несколько дней тушат пожар в парламентском комплексе

В Кейптауне сотрудники экстренных служб третьи сутки тушат пожар в зданиях парламента ЮАР.

Во вторник власти сообщили, что к полуночи 4-го января удалось лишь локализовать пламя. Снизу правой стороны и до крыши "полностью уничтожено" новое крыло парламентского комплекса, в котором расположена Национальная Ассамблея. Глава пожарной службы Кейптауна заявил журналистам, что восстановительные работы потребуют немало времени и усилий.

Всего парламентский комплекс состоит из трёх частей, самая старая из которых была построена в 1884 году. В этом крыле расположена верхняя палата парламента – Национальный совет провинций. Там частично обвалилась крыша.

Следствие полагает, что речь идёт о поджоге. Арестован 49-летний подозреваемый. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам, включая умышленный поджог и владение взрывным устройством. Вину он отрицает.

Пожар начался в воскресенье. На следующий день власти отозвали часть техники, отметив, что осталось потушить только тлеющие угли. Но пламя вспыхнуло с новой, ещё большей силой. Сейчас пожарные бригады обходят помещение за помещением, пытаясь обнаружить и погасить опасные очаги. Процесс затрудняет деревянная обивка многих комнат.