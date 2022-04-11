В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признали только несколько стран мира, ни одному из кандидатов не удалось победить в первом туре состоявшихся 10 апреля президентских выборов. Действующий президент Анатолий Бибилов после подсчёта 68 процентов голосов проигрывал лидеру политической партии "Ныхас" Алану Гаглоеву, — сообщило информационное агентство "Рес".

"Ныхас" выступает за независимость Южной Осетии, Бибилов перед выборами пообещал провести референдум о присоединении к России. Ещё трое кандидатов, участвовавших в выборах, Александр Плиев, Гарри Мулдаров и Дмитрий Тасоев заявили, что поддержат кандидатуру Гаглоева во втором туре, — передаёт "Эхо Кавказа".

Второй тур, согласно местному законодательству, может состояться 24 апреля. Бибилов уже признал, что первый тур закончился без определения победителя. В своем телеграм-канале он написал, что во второй тур выходят две идеологии — имея в виду независимость Осетии и её вхождение в Россию.

В Тбилиси назвали прошедшие выборы "актом Российской федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии". Южная Осетия объявила о своём суверенитете в 1990 году. В 2008 году республика получила признание Москвы, а после этого ещё нескольких стран мира.