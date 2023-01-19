В Забайкалье многодетных отцов во второй раз отправляют на войну

В Забайкалье многодетных отцов, которых вернули после незаконной мобилизации домой, снова отправили на войну в Украину. Об этом пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на жен мобилизованных.

"Муж был незаконно мобилизован еще осенью, хотя у нас четверо маленьких детей! Мы столько всего прошли – суды, прокуратура, военкоматы, чтобы его вернуть. Он пробыл в зоне СВО почти 2 месяца, хотя в октябре Генштаб армии принял указ, что отцы трех и более несовершеннолетних детей не подлежат призыву. В декабре их с трудом вернули обратно в часть в Забайкалье, а сейчас увезут обратно. Это какое-то издевательство!" – сообщила на условиях анонимности одна из жен мобилизованных.

По ее словам, в декабре военкомат отказался уволить ее мужа, несмотря на решение суда, признавшего мобилизацию многодетного незаконной.

13 января председатель комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что российский Генштаб отменил отсрочку для отцов с тремя детьми при мобилизации на войну с Украиной. Один из руководителей "Единой России" Андрей Турчак отмену отсрочки отрицал.

После этого многодетным мобилизованным заявили, что отправят их обратно в Украину. Их жены подготовили иски в суд, подали заявления в военкомат Забайкальского края, в военную прокуратуру края и в администрацию президента. Им пришли ответы о том, что "нарушений не выявлено".