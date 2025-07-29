В Забайкалье подростков обвинили в поджоге леса по заказу Украины

В Забайкальском крае двух 16-летних подростков обвинили в теракте. Следствие считает, что они умышленно подожгли сухую траву, что привело к масштабному лесному пожару. Следственный комитет заявил, что ими руководили украинские кураторы. О деле пишет Сибирь.Реалии.

По версии следствия, один из подростков в июне 2025 года начал переписываться в телеграме с неизвестным, который, как утверждается, находился на территории Украины. Он якобы пообещал подростку 80 тысяч рублей за поджог леса. Тот рассказал об этом своему другу, тот согласился поучаствовать. По версии следствия, подростки подожгли сухую траву и хвою около поселка Атамановка. Возник лесной пожар, ущерб от которого составил 300 миллионов рублей.

В отношении подростков также возбуждено дело об уничтожение лесных насаждений с помощью поджога.

Следственный комитет не сообщает, была ли избрана мера пресечения обвиняемым по делу. При этомещё 22 июля Читинский районный суд сообщал о том, что по делу о поджогах леса были арестованы двое подростков, сумма ущерба схожа. Один из арестованных - воспитанник детского дома.

Издание ZAB.TV со ссылкой на мать одного из подростков сообщило, что тот подвергался пыткам. Утверждается, что её сына сотрудники силовых ведомств вывезли в лес, где пытали током, подключив провода к гениталиям. Следствие эту информацию не комментировало.

Также, по данным ZAB.TV, свидетелем по делу проходит местный волонтер Андрей Степаненко, который с июня 2025 года координировал действия добровольцев по борьбе с пожарами. Он был задержан 17 июля, но впоследствии отпущен. Утверждается, что подростки координировали поджоги с ним, однако он якобы передавал данные в полицию.

В 2025 году самые крупные лесные пожары в России были зафиксированы в Забайкалье. Одна из самых тяжёлых ситуаций возникла около посёлка Атамановка. Населённый пункт был фактически взят в огненное кольцо, сгорело несколько домов, была перекрыта федеральная трасса. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, отчитываясь перед главой правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что причиной пожаров 2,7 миллиона гектаров леса стали экстремальный климат и "поджоги по заказу украинцев". В украинских спецслужбах эту тему не комментировали.

После российского вторжения в Украину в России увеличилось число поджогов различных объектов. Власти начали квалифицировать их как теракты или диверсии. Во многих случаях поджоги совершаются за вознаграждение.