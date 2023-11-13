В Забайкалье военный получил пять лет колонии за "самоволку"

В Забайкальском крае военный суд назначил пять лет колонии общего режима рядовому, не вернувшемуся в воинскую часть из госпиталя. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По данным суда, военнослужащий Сергей Подвигин находился в госпитале, однако 15 мая 2023 года он не вернулся в воинскую часть. Рядовой уехал в Хабаровск, а затем – в Забайкальский край. 20 июля 2023 года Подвигин самостоятельно приехал в военную комендатуру.

В Красноярском крае суд назначил 2 года колонии-поселения сержанту Алексею Фуксу, который проходил службу в одной из частей на юге страны. В апреле 2023 года он уехал в Канск Красноярского края. В конце месяца его задержали сотрудники полиции. Суд назначил Фуксу менее жесткий приговор, потому что, в отличие от Подвигина, он отсутствовал в части меньше месяца. Суд также назначил сержанту штраф 200 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде.