В законе об "иноагентах" появится понятие "третьи лица"

Российские власти собираются добавить в законодательство об иностранных агентах категорию "третьи лица", сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Олега Свириденко.

По словам чиновника, новая категория будет касаться лиц, которые не являются "иноагентами" и не аффилированы с ними. В нее смогут включать людей, которые "волей-неволей оказывают определенное влияние" на так называемых "иноагентов" и помогают им нарушать закон о контроле за деятельностью "иноагентов". За это "третьих лиц" будут наказывать штрафами.

Соответствующую инициативу уже поддержали депутаты Госдумы, добавил Свириденко.

В конце апреля в Госдуму России внесли пакет поправок о контроле за деятельностью "иноагентов", предлагающий ввести штрафы до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений закона об "иноагентах". Законопроект также предполагает штрафы до 50 тысяч рублей за помощь "иноагентам" в обходе запретов. В документе говорится в частности о посредниках, физических и юридических лицах. Как это будет регулироваться и что считается помощью, не поясняется.

Поправки также обяжут организации всех форм собственности "учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Тем, кто помогает "иноагентам", будут выписывать предупреждение и требование исправить ситуацию. Также законопроект предполагает, что НКО-"иноагенты" не смогут получать от государства имущественную поддержку.

"Прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена", - говорится в пояснительной записке. В частности, это может навредить центрам помощи жертвам домашнего насилия, которые часто признают "иноагентами" - они получают от государства помощь в виде льготной или безвозмездной аренды помещений под шелтеры для женщин с детьми.