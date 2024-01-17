Съёмочная группа проекта Украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии попала под миномётный обстрел в селе Работино в Запорожской области Украины. Осколочное ранение в ногу получил журналист Дмитрий Евчин.

Он доставлен в больницу в городе Запорожье и находится в реанимации. Его прооперировали, врачи оценивают его состояние как стабильное, сообщается на сайте Украинской службы РС.

В сообщении 10-го корпуса армии Украины отмечается, что журналист был в бронежилете с пометкой "Пресса". Отмечается, что наносившие удар россияне могли это видеть. "В современной войне артиллеристы почти никогда не открывают огонь без корректировки с беспилотного летательного аппарата", – отмечается в тексте.

Дмитрий Евчин работает в Крым.Реалии с 2018 года. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он вместе с оператором Никитой Исайко работает на линии фронта, освещая военные действия.