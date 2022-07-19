В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных

Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных, сообщает "РИА Новости". Обмен прошел по формуле "45 на 45". По словам члена пророссийской областной администрации Владимира Рогова, все военные погибли на мариупольском направлении.

Первый обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 2 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 тел. По сообщению военного корреспондента российского "Первого канала" Ирины Куксенковой, Украина получила тогда тела военных, погибших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Далее в июне прошли еще три обмена: 7 июня - по формуле "50 на 50", 14 июня - "56 на 56", 21 июня - "35 на 50".

4 июля глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулось уже более 400 тел погибших служащих ВСУ. По ее словам, этого мало, потому что тел с обеих сторон намного больше. Однако, как подчеркнула Верещук, Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.