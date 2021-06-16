В Женеве начинаются переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Главное

В Женеве начинается саммит с участием президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Главы государств впервые встречаются друг с другом в этом статусе. Переговоры пройдут при наихудших отношениях двух стран со времён окончания холодной войны.

Встреча пройдет на исторической вилле Ла Гранж, находящейся в собственности города. Ожидается, что переговоры стартуют в 14:35 по московскому времени и продлятся около пяти часов. После этого президенты дадут отдельные пресс-конференции. Подписания каких-либо документов по итогам саммита не анонсировалось.

Путин прибыл в Женеву в районе половины второго по московскому времени, Байден — во вторник 15 июня. Российский президент известен привычкой опаздывать на встречи с политиками. В 2018 году он с опозданием появился на первом самитте с президентом США Дональдом Трампом.

Тот опоздал ещё сильнее, его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон утверждает в мемуарах, что тогда в случае серьёзной задержки Путина рассматривался вопрос о полной отмене встречи.

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