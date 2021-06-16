Байден на встрече c Путиным поднял вопрос о работе Радио Свобода в России

Президент США Джо Байден на переговорах в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о работе Радио Свобода/Радио Свободная Европа в России.

Об этом заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита. По его словам, американские СМИ, внесённые российскими властями в список СМИ - "иностранных агентов", "до конца не выполняют требования российского закона". По словам российского президента, в список "иноагентов" Радио Свобода и другие СМИ были внесены после того, как в США иностранным агентом был объявлен телеканал RT. Путин заявил, что "через МИД" ситуацию вокруг работы Радио Свобода в России "удастся наладить", что именно имеется в виду, он не уточнил. Об интерпретации этого фрагмента разговора американской стороной пока нет информации.

Сотрудники Радио Свобода и других проектов медиакорпорации РСЕ/РC имеют аккредитацию при МИД России, однако рестриктивные меры в отношении редакции принимают другие государственные органы. РСЕ/РС внесена в список "иностранных агентов" Министерством юстиции РФ. В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций (это приказ, как считают в медиаорганизации, нарушает целый ряд российских законов), а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.

Медиакорпорация обжалует наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властями России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 поданных ООО "РСЕ/РС"апелляций. Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета ООО "РСЕ/РС" заблокированы.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "РСЕ/РС предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию, для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали к неправде и не жили во лжи". Редакционная независимость РСЕ/РС, финансируемой за счёт предоставляемых Конгрессом США грантов, защищена её уставом, запрещающим любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые "не являются агентами ни одного из правительств".

В среду стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС", представляющего в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого, на действия российских властей. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ – "иностранных агентах" нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

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