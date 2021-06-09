Вакцинация и архаика. Андрей Архангельский – о кризисе рациональности

Российский Минздрав отрапортовал, что общий план вакцинации выполнен на четверть; полностью привито примерно 13 миллионов (8,77% всего населения)… Почему россияне не спешат вакцинироваться? Этим вопросом многие сегодня задаются, пытаясь найти рациональные объяснения. Ранее, как считается, этот отказ был связан с недоверием к вакцинам – как и в целом к официальной информации о ковиде. Однако сейчас, когда привитых уже миллионы, при минимуме негативных последствий, к счастью (если бы это было не так, мы бы мгновенно узнали – благодаря тем же ковид-отрицателям) – положительная практика должна была бы убеждать лучше любых призывов. Конечно, сказывается отсутствие убедительной рекламной кампании вакцинации в России – в отличие, скажем, от США, где медиа каждый день повторяют Plan you vaccine. Допустим, все это так. Но, опять же, простая житейская логика должна подсказывать и без всякой рекламы: в подобной ситуации лучше сделать что-то – чем не делать ничего. Но не подсказывает.





Остаётся признать: все рациональные аргументы не работают потому, что массовое сознание опирается на другие основания, прямо противоположные. Коллективная опора на иррациональное в России стала базой, основой жизни. Это, возможно, не так заметно до поры, но глобальные события, такие как пандемия, как раз способны вскрывать подобные нарывы. И сейчас мы можем оценить размеры этой пропасти: большинство наших соотечественников, вполне вероятно, живут по заветам Жана-Жака Руссо, в утопии "естественного состояния", где любое вмешательство в организм "извне" считается грехом и порчей. Именно это невидимая, но общая установка противоречит спасительной логике массовой вакцинации.



Как постсоветское общество за 30 лет (с 1991 года) опрокинулось в архаику, будучи стопроцентно грамотным (чем мы так гордились) и имея беспрецедентное количество людей с высшим и средним образованием?.. Почему общество, казалось бы, материалистов перестало верить в науку и медицину и стало верить в жидкие чипы и апокалипсис? Конечно, вера в гороскопы, амулеты и магию была поначалу, в 1990-е, защитной реакцией на травму, на крах империи. Но эту архаику нынешняя российская власть ещё и поощряла своими действиями, хотя и неявно, поддерживала. А как же иначе?.. Если СССР, канувший в лету, доказавший свою неэффективность, до сих пор продолжает служить предметом для подражания и ностальгии? Если законы применяются настолько избирательно, что остается только верить в судьбу?.. Если, наконец, пропаганда заигрывает с темой "ядерного пепла"?.. В итоге апокалипсис и становится для многих "домом бытия".

Всё это и есть – контуры архаического сознания, и не мудрено, что архаика в итоге восторжествовала. Кто спорит – иррациональные инструменты удобны для управления массами. Пока пандемия не заставила власть столкнуться с неприятным парадоксом: общество, которое не приемлет даже элементарных инструментов современности (той же вакцинации), является угрозой уже для самого себя.

Отношение к вакцинации – это лакмус отношения к самой современности, к обществу modernity, к универсальным ценностям мира

Были еще надежды на "естественный иммунитет переболевших" и на "само рассосётся". Но, видимо, не рассосется. Вероятно (как показывает опыт Великобритании или Израиля), единственный эффективный способ преодолеть пандемию – это массовая (до 70%) вакцинация взрослого населения. Если так пойдет и дальше, то разрыв между "вакцинированными" странами (вернувшимися к нормальной жизни) и "застывшими на полдороге" (на трети, на четверти; в ситуации полунормальности, примерно как у нас) будет увеличиваться. А это уже вопрос не просто дискомфорта, а геополитического преимущества или проигрыша, именно так это будут рассматривать в Кремле. Этими опасениями, возможно, и объясняются спонтанные заявления начальников о возможной "принудительной вакцинации" для отдельных групп граждан. Но, судя по тому, как быстро главы Якутии и Ульяновской области скорректировали свои заявления, эта новость ещё больше встревожила россиян. Пожалуй, перед парламентскими выборами даже опасно говорить об этом – не так поймут; но и оставлять все как есть – тоже нельзя.



Это подлинная дилемма. И вызов, не побоимся, цивилизационный – для Кремля. На самом деле отношение к вакцинации – это лакмус отношения к самой современности, к обществу modernity, к универсальным ценностям мира. Процент привитых россиян на сегодня (добровольно и сознательно, надо полагать) показательно совпадает с количеством "модернистски" настроенных граждан, примерно 10–12%. Возможно, власть теперь и хотела бы немного открутить назад краник модерна, но как? Это потребует усилий, времени, и, конечно, что-то подправлять придётся в самой "консерватории", по выражению Михаила Жванецкого.

Так или иначе модерн, от которого в России отпихивались всеми возможными способами, нашёл возможность достучаться: что называется, со дна. Напомнил о себе в парадоксальной форме: нельзя жить в современности и игнорировать ее. Это заодно – и провал официальной культуры в широком смысле. Поскольку она также приучала смотреть не вперед, а назад, ориентироваться на прекрасные образцы прошлого. Казалось бы, что плохого в том, что вся наша выставочная и прочая жизнь искусства состоит из классики? Но тем самым культура внушает людям, что всё лучшее с ними уже случилось в прошлом, впереди ждать нечего. Общее недоверие к западной цивилизации, внушаемое телевизором, также обернулось бумерангом: пример Запада, который прилежно, особенно в Америке, вакцинируется, для нас "тьху". Наконец, тупик универсалий: в частности – понимание свободы в XXI веке. Маски и карантин понимаются у нас как "ограничение свобод"; а быть постоянной угрозой для других и рисковать своим здоровьем, ничего при этом не делая, это, напротив, понимается у нас как "свобода". Свобода как смертельная опасность – для себя и других. Пропаганда добилась-таки своего, поздравляем. Но как теперь существовать-то всем нам – c этим?..

Андрей Архангельский – журналист и культуролог



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