Валентина Матвиенко исключила запрет абортов в России

Российские власти не намерены запрещать делать аборты, поскольку это не решит проблему в области демографии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, давление, кампанейщина, криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. Государство по этому пути точно не пойдёт", — цитирует Матвиенко "Интерфакс".

При этом она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы услуги по прерыванию беременности "ушли в подполье". У России, по её словам, "уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности".

По мнению Матвиенко, женщин "нельзя огульно лишить права выбора", где провести аборт - в частной или государственной клинике, так как все они работают по единым медицинским стандартам.

В то же время глава Совета Федерации выразила мнение, что аборты нужно делать только по медицинским показаниям и в случае насилия над женщинами.

По мнению Матвиенко, необходимо снизить накал риторики и перенести обсуждение этого вопроса в плоскость здравого смысла и профессионализма, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения.