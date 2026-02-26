Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

"Вам что, жизнь дорога?" Студентов вынуждают вербоваться в армию

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Четверг, 26 февраля

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 26 февраля
Embed
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 26 февраля
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Директор колледжа в Новосибирске обвинила в трусости студентов, отказавшихся подписывать контракт с минобороны

«Важные истории»: студенты, заключившие контракт на службу в «беспилотных войсках», могут попасть в пехоту, контракт разорвать не удастся

Владимир Зеленский говорит о возможности встречи президентов США, Украины и России. Кремль против

ВСУ блокируют российскую группировку в центре Купянска

«Вёрстка» о приписках минобороны России по поводу потерь украинских войск

Михаил Мишустин считает первоочередной задачей воюющей 4 года России «приумножение российского народа»

Переговоры в Женеве по иранской ядерной программе

Россия, по результатам проверки, наводнена контрафактными кроссовками и другими товарами известных брендов



Материалы по теме

XS
SM
MD
LG