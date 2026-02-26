"Вам что, жизнь дорога?" Студентов вынуждают вербоваться в армию

Директор колледжа в Новосибирске обвинила в трусости студентов, отказавшихся подписывать контракт с минобороны

«Важные истории»: студенты, заключившие контракт на службу в «беспилотных войсках», могут попасть в пехоту, контракт разорвать не удастся

Владимир Зеленский говорит о возможности встречи президентов США, Украины и России. Кремль против

ВСУ блокируют российскую группировку в центре Купянска

«Вёрстка» о приписках минобороны России по поводу потерь украинских войск

Михаил Мишустин считает первоочередной задачей воюющей 4 года России «приумножение российского народа»

Переговоры в Женеве по иранской ядерной программе

Россия, по результатам проверки, наводнена контрафактными кроссовками и другими товарами известных брендов








