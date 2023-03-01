Варшава обвинила Москву в кибератаке на сайт польской налоговой службы

Представитель польского правительства по вопросам кибербезопасности Януш Цешинский в среду обвинил Москву в причастности к кибератаке на официальный вебсайт, с помощью которого жители Польши подают налоговые декларации. Об этом сообщило Польское агентство печати.
Налоговый сайт был непродолжительное время недоступен, из описания Цешинского следует, что портал подвергся DDoS-атаке. При ней сервера перегружаются огромным количеством запросов, генерирующим искусственный траффик. Утечки данных пользователей, как утверждается, не было.
Заявление Цешинского прозвучало на фоне высокой напряженности в отношениях между Варшавой и Москвой из-за войны в Украине, — напоминает Голос Америки. Польский чиновник связал хакеров с российским правительством.
Москва заявление не комментировала. Минфин страны в комментарии Польскому агентству печати заявлял, что сайт был заблокирован из-за технической ошибки.
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