Вашингтон направил Киеву демарш после атаки на порт Новороссийска

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина сообщила, что получила демарш (официальное дипломатическое уведомление) от Госдепартамента США после атаки украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийска в ноябре 2025 года. Об этом сообщают CNN и "Суспильне".

По словам, посла США не предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в принципе. Демарш "был связан именно с тем фактом, что там затрагиваются американские экономические интересы, – сказала она на брифинге 24 февраля. – Мы приняли это к сведению".

КТК – крупный международный проект с участием Казахстана (19%), России (24%) и мировых нефтедобывающих компаний. В частности, дочерняя компания американской корпорации Chevron владеет 15% акций компании. Протяжённость трубопровода составляет 1500 километров. КТК обеспечивает примерно 80% казахстанского экспорта нефти.

В ночь на 29 ноября в результате удара морских дронов было выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2) в порту Новороссийска, что серьезно осложнило погрузку нефти, транспортируемой из Казахстана в порт Новороссийска, на танкеры. Ответственность за атаку на ВПУ-2 МИД Казахстана возложил на Украину, хотя официально Киев, в отличие от многих других атак на объекты в России, не брал её на себя. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в декабре 2025 года заявил, что потери нефтедобычи из-за атак на КТК достигли 480 тысяч тонн. С ноября удары по инфраструктуре КТК не наносились.

Власти США официально не сообщали о демарше.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии "РБК-Украина" в среду высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров воюющих стран. "Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", – сказал он.

По его словам, в условиях сложных мирных переговоров соблюдение правил является особенно важным: "Только так мы можем приблизить долгожданный устойчивый мир".

Российские власти ранее утверждали, что в конце декабря Украина пыталась ударить по резиденции российского президента Владимира Путина на Валдае. В Киеве это отрицали. Президент США Дональд Трамп также сказал, что не верит российским утверждениям. После этого Москва перестала упоминать об этом. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь упоминал о попытках покушения на его жизнь.