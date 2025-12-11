Потери нефти КТК после атак дронов достигли 480 тысяч тонн

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) достигли 480 тысяч тонн. Его слова приводят "Власть", "Интерфакс"и ТАСС.

В ночь на 29 ноября в результате атаки морских беспилотников было выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2). Это серьезно осложнило погрузку нефти, транспортируемой из Казахстана в порт Новороссийска, на танкеры. В результате Казахстан диверсифицировал часть поставок нефти и решил отправить 50 тысяч тонн нефти с месторождения Кашаган напрямую в Китай.

После атаки на КТК работает только выносное причальное устройство – ВПУ-1, ВПУ-3 проходит плановый ремонт. Аккенженов сказал, что ВПУ-3 планируется ввести в работу до 15 декабря, сейчас ремонт ведется и на поврежденном дронами ВПУ-2. "Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной", – сказал глава Минэнерго.

По словам Аккенженова, Казахстан сможет транспортировать по КТК 68 миллионов тонн нефти по итогам 2025 года вместо запланированных 72 миллионов тонн.

МИД Казахстана возложил ответственность за атаку на ВПУ Каспийского трубопроводного консорциума на Украину, хотя официально Киев, в отличие от других атак на объекты в России, не брал её на себя. Ранее украинские дроны атаковали один из объектов КТК в России, а также офис компании в Новороссийске.