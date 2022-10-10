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Вашингтон предоставит Киеву современные средства ПВО

Джо Байден

Вашингтон предоставит Киеву современные средства противовоздушной обороны. Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал президент США Джо, сообщает Белый дом.

Байден осудил российские ракетные удары по территории Украины в понедельник и пообещал оказывать Киеву дальнейшую поддержку, необходимую для самообороны. Президент подчеркнул своё постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами для привлечения России к ответственности за действия на украинской территории.

Зеленский назвал разговор с Байденом продуктивным и подтвердил, что главной темой были поставке Украине систем ПВО. "Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал Зеленский в телеграме.

С момента начала российского нападения на Украину США предоставили Киеву помощь в области безопасности в объеме около 17 миллиардов долларов, а также ввели против Москвы широкий спектр экономических санкций.

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