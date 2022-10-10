Китай и Индия призвали к деэскалации после обстрелов городов Украины

Китай и Индия осудили обстрел Украины со стороны России, в результате которого погибли 14 человек и несколько десятков получили ранения.

МИД КНР заявил, что все страны заслуживают уважения их суверенитета, и призвали к мирному урегулированию. Пекин готов продолжать играть конструктивную роль для урегулирования ситуации, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства Китая.

С осуждением массированной атаки по Украине выступил также глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар. Он подчеркнул, что Дели чётко выступает против российско-украинского конфликта и считает, что он развивается против интересов всех – как его участников, так и международного сообщества.

Индию и Китай считают странами, лояльными России. Дели и Пекин заявляли о необходимости решения конфликта мирным путём, но к санкциям не присоединялись, а также вели закупку больших объёмов нефти и других энергоресурсов у России.

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