"Важные истории": дочь члена Совбеза РФ занимается бизнесом в Лондоне

Дочь полномочного представителя президента России в Приволжском округе Игоря Комарова владеет недвижимостью и бизнесом в Великобритании, а на офшорную компанию самого Комарова был оформлен дом в Лондоне. Это утверждается в расследовании издания "Важные истории".

Как отмечается в расследовании, Игорь Комаров как полпред и член Совбеза обладает доступом к государственной тайне. При этом его дочь Мария, как утверждается, живёт и занимается бизнесом в Великобритании, отношения официальной Москвы с которой очень напряжённые. Комарова - один из трёх акционеров компании, которая на 999 лет взяла в аренду четырёхэтажный дом в престижном районе Лондона. Также у компании Комаровой есть магазин одежды. Мария Комарова не ответила на запрос "Важных историй" о своем бизнесе и недвижимости.

Сам Игорь Комаров - в прошлом бизнесмен и топ-менеджер. Как утверждается, вплоть до февраля 2014 года он был бенефициаром офшорной компании с Британских Виргинских островов. Она владеет домом в Лондоне стоимостью около 800 миллионов рублей. Эта информация была получена при анализе так называемого "Панамского досье", в котором содержатся данные о многочисленных офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.

При этом ещё в 2013 году Комаров был назначен заместителем руководителя Роскосмоса. Закон запрещает госслужащим владеть акциями зарубежных компаний, однако офшором Комарова формально владели иные лица, поэтому буква закона, по-видимому, в данном случае не была нарушена.

Владеет ли сейчас Игорь Комаров или кто-то из членов его семьи этой компанией — неизвестно.

Авторы расследования подчёркивают, что, в то время как власти России объявляют "иностранными агентами" некоммерческие организации, гражданских активистов, журналистов и независимые СМИ, первые лица российской власти "отправляли своих детей в престижные иностранные вузы, обеспечивали их квартирами, особняками и бизнесами в самых, как теперь выяснилось, недружественных по отношению к России странах".