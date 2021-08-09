Российский МИД запретил ряду британских граждан въезжать в страну

Москва в ответ на персональные санкции Лондона в отношении российских граждан закрывает въезд в страну ряду британских представителей, "плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность", сообщает МИД РФ.

В декабре 2020 и апреле 2021 года правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, которые также входят в список Магнитского. Им запретили приезжать в страну и заморозили их активы на территории Великобритании. Это была инициатива Лондона в рамках "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".

По мнению британского МИДа, в России "в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн, с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы".

Санкции Великобритании также были направлены на борьбу с нарушением прав человека в Чеченской республике.

Москва считает эти предлоги “надуманными и абсурдными”: "Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - отмечает заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

Лахонин призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношениях между странами и подчеркивает, что любые недружественные шаги "не останутся без адекватного пропорционального ответа".

Британский МИД эти меры ещё не прокомментировал.