Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российский МИД запретил ряду британских граждан въезжать в страну

Министерство иностранных дел России

Москва в ответ на персональные санкции Лондона в отношении российских граждан закрывает въезд в страну ряду британских представителей, "плотно вовлеченных в антироссийскую деятельность", сообщает МИД РФ.

В декабре 2020 и апреле 2021 года правительство Великобритании ввело санкции против 14 россиян, которые также входят в список Магнитского. Им запретили приезжать в страну и заморозили их активы на территории Великобритании. Это была инициатива Лондона в рамках "Положения о глобальных антикоррупционных санкциях".

По мнению британского МИДа, в России "в 2007 году организованная преступная группировка была причастна к серьезной коррупции, незаконно присвоив российскую государственную собственность на сумму, эквивалентную $230 млн, с помощью сложной схемы, включающей сфальсифицированные налоговые льготы".

Санкции Великобритании также были направлены на борьбу с нарушением прав человека в Чеченской республике.

Москва считает эти предлоги “надуманными и абсурдными”: "Легкость, с которой в Лондоне берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", иначе, как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия, назвать нельзя", - отмечает заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

Лахонин призывает руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношениях между странами и подчеркивает, что любые недружественные шаги "не останутся без адекватного пропорционального ответа".

Британский МИД эти меры ещё не прокомментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG