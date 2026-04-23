"Важные истории": мать главы АП заработала, кредитуя оборонку

Мать главы президентской администрации Антона Вайно – 74-летняя Татьяна Ежевская – получила в 2023 году более полумиллиарда рублей от российской группы оборонных компаний "Сфера", выяснили "Важные истории".

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, в марте 2022 года Ежевская стала кредитором "Сферы" на сумму 450 миллионов рублей. В следующем году она получила возврат долга с процентами – 525 миллионов рублей.

Аналогичным способом заработала мать первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. По данным "Важных историй", в 2022 году 89-летняя Тамара Мантурова одолжила "Сфере" 1,3 миллиарда рублей – за четыре года она получила 3,28 миллиарда рублей в виде возврата долга и накопившихся процентов.

Один из бывших участников российского списка Forbes в разговоре с "Важными историями" допустил, что " крупные займы могли полностью или частично существовать только на бумаге".

Как отмечает издание со ссылкой на документацию "Сферы", Ежевской и Мантуровой также достались почти 2 миллиарда рублей в результате цессии, то есть кто-то переуступил им право требования долгов на такую сумму. Из документов неясно, кто именно это был.

Ежевская и Мантурова ранее вместе владели "Комплексом-стройматериалы-Овражки" – одной из ключевых компаний группы "Трасса", крупной сети автозаправочных станций в России.