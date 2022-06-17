"Важные истории" назвали имена 8 военных, бывших в Буче 4 марта

Издание "Важные истории" утверждает, что идентифицировало восьмерых российских десантников, которые в марте нынешнего года находились в украинском городе Буча под Киевом - в день, когда там были расстреляны по меньшей мере 8 местных жителей.

Как говорится в опубликованном в пятницу расследовании, российские военнослужащие, имена которых называют "Важные истории", пользовались телефоном, отобранным у местного жителя. Этот телефон принадлежал 43-летнему Ивану Скибе, выжившему при массовом расстреле 4 марта. 8 человек, которых, как утверждается, российские военные расстреливали вместе с ним, погибли.

В день, когда российские военные убили как минимум восьмерых жителей Бучи, они звонили с телефона Скибы домой своим близким, - пишут "Важные истории". Сам Скиба сейчас находится за границей. Его телефон нашла в июне в Буче одна из жительниц, военные перед уходом из Бучи оставили его в её доме.

О расстреле 8 жителей Бучи ранее сообщала New York Times. Речь шла о бойцах территориальной обороны, однако в момент их захвата в плен все они были безоружны. Скиба рассказал "Важным историям" о подробностях расстрела и о том, как ему удалось спасти.

С изъятого у него телефона 4 марта звонили по трем десяткам российских номеров. Список вызовов опубликовал телеграм-канал Bucha Live. "Важные истории" утверждают, что им удалось установить, что звонили псковские десантники. Из восьмерых человек, о которых пишет издание, как минимум троих, по его данным, уже нет в живых.

Издание называет имена Алексея Вишневского, Ильи Сабурова, Максима Грушевского, Радия Забурина, Михаила Гурьянова. Судя по их страницах в соцсетях, все они военные-контрактники. По данным издания, ещё трое военных погибли - Данил Коновалов (о его гибели сообщали власти, его мать подтвердила, что он был в Буче), Александр Попов (его родственники подтвердили его гибель и рассказали, что его и других "кинули как пушечное мясо" и "горняли как кроликов по лесам") и Дмитрий Антонников.

Причастность конкретно этих военных к убийствам жителей Бучи или другим преступлениям не доказана, и "Важные истории" затрудняются сказать, какую именно роль они играли в Буче.

В ходе боёв в Буче и продолжавшейся около месяца российской оккупации города погибли несколько сот мирных жителей. Часть из них, вероятно, погибли при обстрелах, другие, как утверждается, были убиты российскими военными целенаправленно. Украинские власти и Международный уголовный суд расследует события в Буче на предмет возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности.