The New York Times публикует очередное расследование об убийствах в Буче

Американская газета The New York Times публикует очередное расследование, которое, как утверждается, указывает на новые доказательства убийств российскими военными мирных жителей в городе Буча под Киевом.

Расследователи утверждают, что им удалось зафиксировать расстрел по меньшей мере восьми человек, большинство которых состояли в местных отрядах территориальной обороны.

На видео с камеры наблюдения от 4 марта, опубликованном на сайте издания, видно, как предположительно российские военные ведут друг за другом девять человек. Затем видео обрывается. Журналисты проанализировали спутниковые снимки и фотографии, сделанные после отхода из Бучи российской армии. Расследователи говорят, что им удалось опознать некоторых убитых и восстановить ход событий.

О расстрелах журналистам рассказали восемь очевидцев, в том числе один из тех, кого вели на расстрел. Ему удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важных органов. Этот человек утверждает, что он притворился мёртвым, дождался пока уйдут военные и скрылся.

У расстрелянных, по данным The New York Times, не было оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками.

Ещё на одном видео, которое издание получило от очевидца, в кадрах видны бронетехника со знаком V. Это неофициальный символ поддержки России в войне с Украиной. Два голоса за кадром считают людей, и называют их "заложниками", которые "лежат под забором".

На третьем видео с дрона, которые публикует газета, видны тела, которые лежат на земле. Тела находились во дворе около офисного здания почти месяц. Анализ спутниковых снимков показал, что расстреливали людей во дворе офисного здания на улице Яблонской, пишет The New York Times.