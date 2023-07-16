"Важные истории" рассказали о подробностях работы Полякова в ФСБ

Администратор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаил Поляков, арестованный по делу о вымогательстве, до 2022 года возглавлял одно из подразделений в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, подразделение имеет отношение к политическим преследованиям.

Поляков – бывший полковник ФСБ. Как утверждается, он курировал сеть провластных телеграм-каналов по согласованию с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко. Кроме того, арестованный исполнял заказы мэрии Москвы, отмечают "Важные истории".

Поляков работал вместе с Алексеем Гореславским — главой "Института развития интернета". Структуры Гореславского занимались продвижением провластной повестки в соцсетях, говорится в публикации.

По данным источника "Важных историй", Полякова арестовали за то, что он начал "заниматься коммерцией" в прокремлёвских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Служба по защите конституционного строя ФСБ (Вторая служба) занималась преследованием участников протестов 2019 года, участники которых требовали допустить независимых кандидатов к участию в выборах городской думы, сообщают "Важные истории".

Сотрудников службы считают причастными к отравлению оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, писателя Дмитрия Быкова, пыткам обвиняемых по делу сообщества "Сеть". По данным "Важных историй", последние годы сотрудники Второй службы занимаются преследованием инакомыслящих преподавателей из "либеральных" вузов России..

Полякова арестовали в субботу, 15 июля. По версии следствия, за последние три года он получил от IT-холдинга "Ланит" крупную сумму за обещание не публиковать в телеграм-каналах негативную информацию о компании. По данным "Базы", администратор "Кремлёвской прачки" получил от "Ланита" около 40 миллионов рублей.

По делу также арестован гендиректор производственно-строительной компании "Наследие" Александр Санин. Ему вменяют вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере.

В России возбуждено несколько дел о вымогательствах – в частности, у топ-менеджеров "Ростеха" и Промсвязьбанка.

В мае трёх бывших администраторов телеграм-каналов Riddle и "Проект СКАНЕР" суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и её супруга – директора "Ростеха" по особым поручениям Василия Бровко.

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