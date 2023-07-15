Суд в Москве арестовал администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка"

Тверской районный суд Москвы арестовал до 13 сентября администратора телеграм-канала "Кремлёвская прачка" Михаила Полякова. Его подозревают в вымогательстве в крупном размере. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на объединенную пресс-службу московских судов.

Полякова задержали утром в пятницу, 14 июля, и доставили на допрос в главное следственное управление МВД Москвы.

"Медиазона" также сообщает о задержании гендиректора компании ПСК "Наследие" Александра Санина. Подробностей издание не приводит.

Новость дополняется