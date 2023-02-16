"Важные истории": Россия решилась на массовое применение авиации в войне

Российские военные решили массово применять авиацию в войне с Украиной. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его словам, у России по-прежнему неоспоримое преимущество в авиации над украинской армией.

Собеседник издания уточнил, что раньше российские военные берегли авиацию и самолёты не летали в зону противовоздушной обороны Украины. Украинские военные будут сбивать российские вертолёты и самолёты, но у ВСУ, по словам источника, всё равно будут проблемы. Подробности "Важные истории" не раскрывают.

Издание цитирует анонимного эксперта, который полагает, что подавить украинские ПВО российской авиации будет сложно. У ВСУ есть системы среднего радиуса действия. Чтобы спрятаться от их радаров, самолёты должны идти на низкой высоте, но в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов, пишут "Важные истории".

На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолёты и вертолёты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления.

После публикации министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сейчас Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки. Одновременно он сказал, что российская сторона имеет в своём арсенале значительное количество самолётов, поэтому западные союзники подчёркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.

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