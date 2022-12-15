Российский производитель беспилотников "Орлан-10" покупает западные комплектующие в обход санкций через компании-посредники в США, Китае и России. Об этом говорится в расследовании "Важных историй", Reuters и Британского института оборонных исследований (RUSI).

Компания "Специальный технологический центр"(СТЦ), которая производит беспилотники, попала под санкции США еще в 2016 году за "помощь ГРУ в проведении радиоэлектронной разведки". По данным RUSI, в "Орланах" используются компоненты от американских Altera и Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology, европейских STMicroelectronics и NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics и Saito Seisakusho.

Одним из поставщиков иностранных комплектующих для СТЦ является российская компания "СМТ-Айлогик". С 2017 года организация импортировала в Россию продукции примерно на 70 миллионов долларов (около 4,5 миллиарда рублей). СТЦ является главным покупателем "СМТ-Айлогик" – в январе-мае этого года СТЦ заплатила ей около 1,4 миллиарда рублей.

"СМТ-Айлогик" в свою очередь закупает западные комплектующие у гонконгской компании Asia Pacific Links, которой владеет россиянин Антон Трофимов. С 2017 года Asia Pacific Links снабдила "СМТ-Айлогик" комплектующими на 12 миллионов долларов, причем около половины этой суммы пришлось на период с начала российского вторжения. В расследовании отмечается, что практически все товары, которые "СМТ-Айлогик" импортировала в Россию, прибыли из Китая. В таможенных данных указано, что эти товары невоенного назначения. Часть компонентов СТЦ закупает в российской сети "Ситилинк" – примерно на 300 миллионов рублей с января по май этого года.

Кроме этого, компоненты для "Орланов" "СМТ-Айлогик" покупала у американской компании Ik Tech. Ее также основал россиянин с американским гражданством, которого зовут Игорь Каждан. С 2018 по 2021 год Ik Tech поставила в Россию товаров на 2,2 миллиона долларов, больше 90% из них составили заказы "СМТ-Айлогик". Среди этих товаров были, например, почти 1400 процессорных модулей GUM3703FEBY производства Gumstix – точно такие же были найдены в российских "Орланах" в Украине. За две недели до вторжения России в Украину, Каждан был арестован по обвинению в контрабанде продукции военного и двойного назначения в Россию.