"Важные истории": российская элита правит статьи о себе в "Википедии"

Статьи в крупнейшей интернет-энциклопедии "Википедия" о представителях российской элиты, в частности крупных бизнесменах, подвергаются правкам, в результате которых из "Википедии" пытаются удалить сведения о том, что они находятся под санкциями или могут быть как-либо связаны с Кремлём. Расследование об этом опубликовало издание "Важные истории" совместно с проектом Wikiganda.

Авторы расследования изучили правки почти ста биографических статей в русско- и англоязычной "Википедии", посвященных российским миллиардерам, топ-менеджерам, артистам и общественным деятелям и нашли в них несколько закономерностей. В частности, правят информацию о включении миллиардеров в санкционные списки или их имуществе на Западе (в этом контексте упомянуты Дмитрий Пумпянский, Андрей Скоч, Татьяна Бакальчук, Год Нисанов). Некоторые вносимые анонимами правки впоследствии отвергаются другими редакторами (наиболее известный пример подобного рода - попытка отредактировать данные о какой-либо связи с Россией сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа). Удаляют также информацию о возможных связях с Кремлём, в частности правки вносились в статьи о совладельцах "Альфа-груп" Михаиле Фридмане и Петре Авене.

Правят также информацию о происхождении и деятельности в России, пытаясь всячески минимизировать информацию о ней. Так, анонимные редакторы пытались поправить биографию оперной певицы Анны Нетребко, удалив часть статьи о том, что в 2014 году она передала деньги на восстановление "Донбасс Оперы" и фотографировалась с флагом так называемой Новороссии. В биографии Александра Мамута, бывшего владельца холдинга Rambler, хотели указать, что он давно не связан с Россией, а является израильским предпринимателем, живущем в Лондоне.

Из "Википедии" пытались удалить также данные о санкциях против дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Из публикации о Тихоновой также пытались убрать сведения из расследования "Важных историй" и Der Spiegel о её ребенке и его предполагаемом отце, артисте балета Игоре Зеленском. Пытались стереть данные о сыне Дмитрия Пескова Николае Чоулзе, отмечает Сибирь.Реалии.

Из русскоязычной статьи про депутата Госдумы и соратника Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, несколько раз неудачно хотели удалить фрагмент о том, что тот "регулярно записывал постановочные видео с военными, на которых они якобы участвуют в боевых действиях", за что чеченские подразделения в Украине прозвали "тикток-войсками".

Как отмечает собеседник "Важных историй", имеющий отношение к "Википедии", "некоторые крупные предприниматели и политики, может быть, и не хотели статей о себе, но раз ее кто-то создал, приходится включаться в борьбу за смыслы. А то понапишут всякого, а потом это все отображается в первой строке поисковой выдачи". Издание напоминает, что, как выяснилось, статьи из "Википедии" ранее использовались даже чиновниками ЕС для обоснования санкций против ряда российских бизнесменов.

За правку статьи о человеке готовы заплатить до $5000, рассказал один из редакторов энциклопедии, с которым поговорили журналисты. Правки, как правило, осуществляют анонимные редакторы.