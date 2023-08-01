"Важные истории": структуры олигархов платят добровольцам на войне

Ряд российских компаний, принадлежащих крупным бизнесменам, выплачивают зарплату добровольцам, отправляющимся в составе российских Вооружённых сил на войну против Украины. Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории".

Среди тех, кто спонсирует бойцов добровольческих батальонов российской армии - компании Олега Дерипаска, Леонида Михельсона, Михаила Гуцериева, утверждается в расследовании. При этом некоторые из компаний, в которые формально трудоустроены военнослужащие, не включены ни в какие санкционные списки.

"Мы сначала трудоустраиваем [в нашу компанию] за день до заключения контракта [с Минобороны], а потом приостанавливаем трудовой договор, и у нас появляется основание для выплаты премий своему сотруднику, который пошел на СВО (специальная военная операция - официально российское обозначение войны). Такая схема", — рассказал изданию один из рекрутёров, набирающий добровольцев, в частности, в батальон "Сокол" (входит в 108-й десантно-штурмовой полк). "Важные истории" утверждают, что телефонные номера, которые "Сокол" в своем телеграме указывает для желающих записаться на войну, принадлежат компании "Русал менеджмент»" Это дочерняя компания "Русала", главным владельцем которого является Олег Дерипаска. Бойцы "Сокола", таким образом, получают зарплату из двух источников - от Минобороны и от структур Дерипаски. Утверждается, что некоторые добровольцы также официально трудоустроены в частных охранных предприятиях и других компаниях, аффилированных с Дерипаской.