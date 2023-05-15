Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Важные истории": высоким чиновникам запретили увольняться

Сергей Кириенко (слева), ответственный за внутреннюю политику в АП

Высокопоставленным российским чиновникам запретили покидать свои должности во время войны с Украиной, - утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на четыре источника, среди которых политтехнолог и знакомые высокопоставленных сотрудников администрации президента.

По словам одного из источников, двое глав российских регионов хотели уйти со своих постов, но в администрации запретили им это делать, пригрозив уголовными делами. "В АП желание уйти с поста расценивают как предательство", - утверждают собеседники "Важных историй". При этом запрет на увольнение госслужащих по собственному желанию не имеет опоры в российском законодательстве. Из неформального правила есть исключения - в отставку можно уйти по состоянию здоровья или, как намекают источники, за деньги: "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить".

Иначе обстоят дела с военнослужащими или сотрудниками других силовых структур. После объявления мобилизации служащие по контракту не могут уволиться без уважительных причин до её отмены (а указ о неё продолжает действовать). Несколько сотрудников ФСБ, как утверждает издание, жаловались "Важным историям", что не могут уволиться, несмотря на желание.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие сотрудники российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций стали фактически невыездными - утверждалось ранее в расследовании проекта "Настоящего Времени" и Радио Свобода "Система".
  • В апреле центр "Досье" опубликовал интервью с бежавшим из России бывшим сотрудником ФСО Глебом Каракуловым. По его словам, он хотел уволиться со службы после начала российского вторжения в Украину, но в связи с объявлением мобилизации не смог этого сделать и принял решение, несмотря на запрет, уехать из страны, что ему по стечению обстоятельств удалось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG