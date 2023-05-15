"Важные истории": высоким чиновникам запретили увольняться

Высокопоставленным российским чиновникам запретили покидать свои должности во время войны с Украиной, - утверждает издание "Важные истории" со ссылкой на четыре источника, среди которых политтехнолог и знакомые высокопоставленных сотрудников администрации президента.

По словам одного из источников, двое глав российских регионов хотели уйти со своих постов, но в администрации запретили им это делать, пригрозив уголовными делами. "В АП желание уйти с поста расценивают как предательство", - утверждают собеседники "Важных историй". При этом запрет на увольнение госслужащих по собственному желанию не имеет опоры в российском законодательстве. Из неформального правила есть исключения - в отставку можно уйти по состоянию здоровья или, как намекают источники, за деньги: "За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить".

Иначе обстоят дела с военнослужащими или сотрудниками других силовых структур. После объявления мобилизации служащие по контракту не могут уволиться без уважительных причин до её отмены (а указ о неё продолжает действовать). Несколько сотрудников ФСБ, как утверждает издание, жаловались "Важным историям", что не могут уволиться, несмотря на желание.