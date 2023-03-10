У чиновников и сотрудников госкомпаний забирают загранпаспорта

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие сотрудники российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций стали фактически невыездными. Это утверждается в расследовании проекта "Настоящего времени" и Радио Свобода "Система".

Некоторых из них прямо попросили сдать на хранение загранпаспорта, рассказали "Системе" собеседник в руководстве одной из госкомпаний, чиновник регионального правительства и менеджер туристической компании, связанной с VIP-отдыхом (все они попросили об анонимности, так как не уполномочены общаться с прессой).

Об изъятии загранпаспортов у части госслужащих и сотрудников госкомпаний пишет и приглашённая сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP) Александра Прокопенко в колонке для "Карнеги-центра": "В 2022 году разрешения [на выезд] перестали давать сначала руководству, а позже и просто сотрудникам с доступом второго уровня секретности".

По словам собеседников "Системы", в некоторых случаях речь идёт о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, в некоторых – в специальный отдел по месту работы.

Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться, утверждает источник "Системы", знакомый с внутренними распоряжениями одной из госкомпаний. Часть сотрудников в итоге увольняются сами, не дожидаясь ответа на вопрос о серьёзности этой угрозы.

В некоторых случаях сотрудники ФСБ намекают, что в случае отказа сдать паспорт его могут каким-то образом "аннулировать", так что он в любом случае не поможет при выезде за границу (о реальных случаях такого "аннулирования", впрочем, неизвестно).

Единого правила или распоряжения относительно загранпаспортов нет, утверждают опрошенные "Системой" собеседники в госорганах разного уровня: в части случаев дело ограничивается строгой рекомендацией избегать заграничного отдыха. Кому-то запрещают любой выезд за границу, кому-то – за пределы зоны ЕАЭС (Евразийская экономическая зона, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (страны Организации Договора о коллективной безопасности - те же и Таджикистан).

О прямом запрете на выезд за границу для части сотрудников слышал и бывший служащий одного из госбанков – впрочем, запрет не тотальный, для многих это вопрос дополнительных согласований внутри компании. Еще один из чиновников федеральных органов власти говорит, что запрет "на уровне общего знания" касается всех, у кого есть хоть какой-то уровень доступа к гостайне (всего их три): паспорта напрямую сдавать не просят, но все знают, что заявления на отпуск за границей руководство не подпишет.

Близкий к администрации российского президента источник "Системы" говорит, что большинство кремлёвских сотрудников "даже и не пытаются" куда-то выехать. Другой источник, впрочем, утверждает, что некоторые из них в течение 2022 года вполне спокойно ездили по "нейтральным" (с точки зрения российского политического руководства) странам – разрешение на такой выезд мог подписывать лично глава кремлевской администрации Антон Вайно.

В министерствах тоже индивидуальный подход: части сотрудников разрешают выезд "по уважительным причинам", кого-то выпускают, например, в Объединенные Арабские Эмираты с обязательством заполнить отчёт о поездке по возвращении. Есть и такая схема: перед поездкой в отпуск госслужащий подписывает уведомление, что не намерен посещать зарубежные страны, но все равно выезжает, а потом отчитывается об изменившихся планах.

Посткрымский синдром

Ограничения на личные поездки за границу у российских госслужащих и сотрудников государственных компаний были и до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но об изъятии загранпаспортов у широкого круга гражданских служащих ранее публично не рассказывали.

Об ужесточении правил для российских чиновников на посещение зарубежья стало известно еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, участия в вооруженном конфликте в Донбассе и последовавших за этим санкций. Тогда объявили об ограничениях на выезд за границу для сотрудников силовых ведомств и судей. Прежде всего речь шла о "недружественных странах", список которых постоянно корректировал МИД. РБК тогда писал, что в полиции, ФСБ, МЧС и прокуратуре офицерам уровня командир взвода и выше приказали сдать паспорта на хранение. Запрет на выезд формально объяснялся формой допуска к гостайне.

Гражданские служащие и сотрудники государственных компаний под такие жесткие запреты не подпадали. Федеральные государственные служащие должны были получать разрешение на выезд из страны, но зачастую это происходило просто в уведомительном порядке, рассказывал "Системе" бывший федеральный чиновник.

В правительстве после 2014 года, например, действовал такой порядок согласования зарубежных поездок, рассказывает бывший сотрудник Белого дома: перед поездкой надо было подписать соответствующее заявление у ответственного руководителя. Как правило, проблем с этим не было – правда, несколько лет назад в правительстве вообще запретили поездки в США и Грузию. Иногда согласования выезда были буквально на уровне "ездите куда хотите, только без фотографий в соцсетях", рассказывает другой бывший федеральный госслужащий.

Именно фотографии в соцсетях и стали поводом для новой волны публичного обсуждения необходимости ограничений для российских чиновников и депутатов на выезд из страны. В январе 2023 года в России возник скандал после публикации фотографий отдыха депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике и вологодского депутата Дениса Долженко из Дубая.

После этого власти сразу нескольких регионов России заявили, что чиновникам и депутатам следует воздержаться от зарубежных поездок. Впрочем, в большинстве случаев официально призывы носили "рекомендательный характер", писала газета "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь российского правительства Вадим Беляков не ответил на вопросы "Системы" о новых ограничениях для госслужащих. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уверял в январе, что "каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время" и что вопрос о таком запрете не обсуждается.

Хорошо забытое новое

Говоря об отсутствии новых директив, Песков, судя по всему, не слукавил. Дело в том, что действующие российские законы и нормативы и так позволяют ограничивать выезд чиновникам и даже изымать у них загранпаспорта – прежде всего, у носителей гостайны (под такие ограничения в теории может попасть каждый чиновник или сотрудник госкомпании, но точное число россиян с доступом к гостайне неизвестно).

Закон о порядке выезда из России описывает круг лиц, которым выезд может быть ограничен из-за работы: те, кто допущен к гостайне и подписали соответствующий контракт (запрет может быть продлен и после увольнения), военнослужащие и проходящие альтернативную службу, а также действующие и бывшие сотрудники ФСБ в течение пяти лет после увольнения. По закону они все должны сдать паспорт до окончания срока действия ограничений "в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта". В некоторых госорганах принимали отдельные постановления: по ним, например, паспорт следовало сдавать в "режимно-секретное подразделение".

А по новому закону, принятому в июле 2022 года, те, кто в теории подпадают под законодательные ограничения на выезд, но все равно выехали из России, могут быть оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или даже лишены свободы на срок от одного до трех лет. Массово эта статья не применяется, известно лишь, что в январе 2023 года двух бывших чиновников оштрафовали на 250 тысяч рублей каждого – за посещение Абхазии.