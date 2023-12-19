Вдали от дома, в поисках надежды. Как миграция меняет жизни людей

Войны. Преследование. Политика. Изменение климата. Экономика. Существует еще множество других причин для международной миграции. Однако мигрантов объединяет одно – все они были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности и лучшей жизни для себя и своих семей. По данным ООН, свыше 300 миллионов человек сегодня находятся в миграции, каждый восьмой из них – ребенок. В 2023 году миллионы украинцев спасаются от полномасштабного вторжения России; тысячи этнических армян покинули территорию Нагорного Карабаха, над которым полностью установил контроль Азербайджан; более шести миллионов афганцев лишились своих домов из-за насилия и стихийных бедствий; а также сотни тысяч людей, жизнь которых изменила война Израиля с вооруженной группировкой ХАМАС. В международный День мигрантов, 18 декабря, разные языковые службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время" объединились, чтобы рассказать истории беженцев и мигрантов из стран нашего регионального вещания.

Как сто тысяч карабахских армян обживаются в Армении В конце сентября 2023 года на Лачинской дороге, ведущей из непризнанного Нагорного Карабаха в Армению, стояли многокилометровые очереди из автомобилей. Десятки тысяч этнических армян спешили выехать из региона, после того как власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики 20 сентября де-факто объявили капитуляцию перед Баку. Боевые действия продолжались 19–20 сентября. В СМИ это прозвали "однодневной войной". После капитуляции самопровозглашенной республики Азербайджан объявил о восстановлении юрисдикции над Карабахом. Ереван, который с начала 90-х поддерживал власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха, столкнулся с одним из самых острых политических и гуманитарных кризисов в своей новейшей истории: в страну одномоментно въехали более 100 тысяч беженцев из Карабаха. Люди называли это "исходом". Армянская оппозиция обвиняла власти страны в потере Арцаха – так в Армении называют Карабах – и в неспособности отстоять интересы и обеспечить безопасность карабахских армян. "Мне 56 лет, я видела четыре войны в Карабахе. В 90-е на войне погиб мой муж, – говорит Алварт Дадаян. Вместе со своей большой семьей он сейчас живет в одном из помещений детского сада в городе Арташат, административном центре Араратской области Армении. – Почему мы уехали? А кто сможет оставаться под этим огнем столько, сколько оставались мы? Никто не сможет. Наши дети там постоянно в каких-то муках жили. Их держали в голоде, они были под огнем, дрожали при каждом выстреле. В конце концов, у нас не оказалось другого выхода, только уехать".

Как мигранты из Азии пытаются въехать в США без документов Граждан Узбекистана, которые пытаются незаконно въехать в США через границу с Мексикой, теперь не будут впускать в Соединенные Штаты, сообщило американское посольство в Узбекистане. Согласно заявлению, опубликованному 20 ноября, задержанные узбекистанцы будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела. В дипломатическом ведомстве напомнили, что тем, кто незаконно пересекает границу США, будет запрещен въезд в страну минимум на пять лет. Впрочем, ни это, ни даже целая стена, построенная на границе Мексики и США, не останавливает выходцев из стран Центральной Азии на пути к "американской мечте". Десятки людей уже больше месяца ждут в мексиканском городе Рейноса своей очереди на пересечение границы с США. Ни у кого из них нет американской визы. Но у всех один и тот же план: попасть в Америку и попросить убежища. Осуществить эту мечту не так легко. Рейноса граничит с Техасом. Большая часть границы США и Мексики проходит именно через этот штат. Граница протяженностью в 3145 километров является самой пересекаемой в мире. Ежегодно ее переходят и проезжают 350 миллионов человек. Из них полмиллиона – мигранты без документов. По официальным данным, только в 2022 году на границе США и Мексики погибли по меньшей мере 853 человека. 40-летний кыргызстанец Асан Багышов вместе с женой и тремя детьми потратил больше месяца, чтобы добраться до границы США. На родине мужчина работал в правоохранительных органах. По его словам, он был вынужден покинуть страну по политическим мотивам.

История депортированного из РФ узбекистанца. Он прожил в России 21 год Константин Пугачев из Ферганы прожил в Москве 21 год. Недавно его депортировали в Узбекистан и запретили въезд в Россию на пять лет. Сейчас он работает электриком на стройке за небольшую зарплату и мечтает как можно скорее вернуться в Россию. В 19 лет Константин Пугачев уехал на заработки из города Фергана в Узбекистане и больше 20 лет прожил в России с видом на жительство. Говорит, что из-за личных обстоятельств не смог получить российский паспорт. В начале 2023 года его поймала полиция с просроченным ВНЖ. Его историю рассказывает "Мигрант медиа":

Возвращение. Увидеть свой дом и не узнать Это фильм о людях, которые после Грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. вынужденно покинули свое жилье и которых расселили в бывших советских санаториях, расположенных по всей территории Грузии. Спустя 30 лет они все еще мечтают вернуться в свои дома, каждую деталь которых помнят до сих пор. Не имея возможности поехать в Абхазию хотя бы на время, они рассматривают свои дома на фотографиях, но часто не могут их узнать из-за разрушений и послевоенного запустения.

Выходцы из Центральной Азии, эмигрировавшие в Украину, рассказывают о войне Ровшанбеку Розметову 54 года, он родился и вырос в Туркменистане. По национальности узбек. Владеет узбекским, туркменским, русским и украинским языками. "Мне было 18 лет, меня призвали в армию, – рассказывает он. – Так я попал в Украину в первый раз в своей жизни. Во время службы я увидел гостеприимный народ, добродушный, толерантный народ". По профессии Розметов – адвокат, но сейчас воюет на фронте в составе ВСУ. "День начала войны я прекрасно помню, – рассказывает Ровшанбек. – Я был дома. Я, супруга, дети – мы все были в квартире, мы все слышали звуки взрывов, поняли, что началась война". Телеканал "Настоящее Время" совместно с "Мигрант Медиа" выпустил документальный фильм Григория Пырлика "На своей земле". Это кино о мигрантах, остающихся жить в Украине во время полномасштабного вторжения России. Герои картины – выходцы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, живущие в Киеве, Харькове и Одессе.

Как Россия пытается увеличить население за счет мигрантов из Центральной Азии Последние 30 лет население России неуклонно сокращается, с 2020 года – на полмиллиона человек в год. Выйти из "демографической ямы" российские власти пытаются по-разному, в том числе через программы переселения этнических русских из республик бывшего СССР. При этом почти треть получателей российского гражданства – выходцы из Центральной Азии. Однако, как следует из заявлений официальных лиц, так и из данных соцопросов, мигрантам в России не рады.