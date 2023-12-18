Бегство за надеждой. Украина и Россия: миграция, вызванная войной

Война, региональные конфликты, изменение климата, экономика, преследования из-за репрессивных законов, политика. Причин, которые заставляют людей покидать свои дома, огромное множество. У десятков миллионов людей, формирующих миграционные волны в мире, есть одна общая черта: они вынуждены уезжать или бежать – в поисках убежища или более безопасной жизни для себя и своих семей.

Более 300 миллионов человек в мире Организация Объединенных Наций признает международными мигрантами, а каждый восьмой мигрант в мире – ребенок. В общей сложности речь идет о 3,6 процента населения Земли.



Международный день мигранта отмечается 18 декабря. Если говорить об уходящем, 2023 годе, то спасения искали не только жители Украины, столкнувшиеся с российским вторжением, но и этнические армяне, убежавшие после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах. Речь шла о региональных последствиях боевых действий в секторе Газа или о решении властей в Пакистане выслать из страны к 1 ноября сотни тысяч афганцев. Проблема миграции – это еще и проблема людей, вынужденных покидать свои дома и переезжать в другие регионы собственной страны, чтобы спастись от насилия или стихийных бедствий.

"Когда мы говорим о том, что от 375 тысяч до 400 тысяч человек переедут [из Пакистана в Афганистан] в течение двух месяцев, то это просто немыслимо, – говорит Итайи Вирири, представитель Международной организации по миграции ООН. – Главная проблема заключается в том, какая поддержка будет оказана всем возвращающимся людям на месте".

Накануне Международного дня мигранта Радио Свободная Европа/Радио Свобода открыло проект Fleeing Home, Chasing Hope: The Refugee and Migrant Experience ("Бегство за надеждой: истории беженцев и мигрантов"), чтобы напомнить о трагедиях, сложностях и проблемах, с которыми сталкиваются миллионы людей в мире, вынужденных не по своей воле покинуть родные места.

Русская служба Радио Свобода также хочет обратить внимание на волну беженцев и мигрантов, вынужденных бежать из-за начатой Россией 24 февраля 2022 года полномасштабной агрессии против Украины. Речь идет не только о жителях Украины, спасающихся от войны в других странах, или же о перемещенных лицах внутри Украины.

Начатая Россией война превратила в мигрантов и беженцев также десятки тысяч россиян, бегущих от мобилизации или репрессивных законов из России. Война затрагивает и тысячи мигрантов из третьих стран, живших в России на момент начала вторжения в Украину, – им предлагают гражданство и выплаты за участие в боевых действиях. Это происходит вопреки тому, что часто правительства стран их происхождения об этом не уведомляются, а в некоторых случаях иностранцам грозит на родине уголовное преследование по статье "Наемничество". Более того, такие иностранцы гибнут на фронте.

Буквально накануне Международного дня мигранта власти Непала – страны, расположенной в Гималаях и граничащей с Индией и Китаем, – призвали Москву больше не вербовать непальских граждан в российскую армию и немедленно демобилизовать всех непальцев, уже подписавших с ней контракты. Это произошло после того, как на войне в Украине погибли шесть непальцев, воевавших в рядах российской армии. Затем в Непале задержали 12 вербовщиков в российскую армию. Ранее с подобными призывами обращались и власти Узбекистана – после того как стали известны случаи гибели граждан этой страны, завербованных на фронт российскими частными военными компаниями. К концу декабря в списках погибших фигурировал 61 гражданин Узбекистана – в основном это были трудовые мигранты, завербованные в России.

Беженцы из Украины в странах Евросоюза и США и внутренне перемещенные лица

После начала полномасштабного вторжения России в Украину о беспрецедентной поддержке украинских беженцев заявили страны Евросоюза. В ЕС была объявлена специальная программа, в соответствии с которой граждане Украины, спасающиеся от войны, получили практически те же права, что и граждане стран ЕС: доступ к трудоустройству, образованию, бесплатному здравоохранению, а также государственной социальной помощи, выражающейся в ежемесячных выплатах, и временному жилью. Временный статус охраны украинских беженцев действует до весны 2024 года, однако ожидается, что он будет продлен снова на один год, так как война пока не закончилась. По данным ООН, по всему миру насчитывается 6 миллионов 332 тысячи беженцев из Украины. Речь идет об общем количестве беженцев, зарегистрировавшихся и получивших охрану. Не все эти люди, однако, до сих пор являются мигрантами, многие уже вернулись домой, несмотря на продолжающиеся боевые действия и российские обстрелы украинских территорий. В Европейском союзе, согласно уточненным данным, опубликованным в начале декабря этого года, в настоящий момент проживают 4 миллиона 238 тысяч украинских беженцев. Больше всего их в Германии (1,21 миллиона человек), Польше (960 тысяч) и Чехии (почти 365 тысяч).

Украинские власти, также публикующие свою статистику, отмечают, что многие беженцы вернулись домой и в настоящее время показатели пересечения границы ЕС вернулись к довоенным. Тем не менее, по этим данным невозможно определить, сколько людей пересекают границу, чтобы повидать родственников, а сколько действительно возвращаются. Определенные выводы можно сделать из статистики, которую публикуют отдельные страны ЕС. В Чехии на днях появилась подробная статистика изменения численности населения за первые три квартала этого года. Население страны, как отмечают в Чешском статистическом ведомстве, действительно выросло по сравнению с периодом довоенным: тогда были опубликованы свежие данные переписи населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда страна уже активно принимала украинских беженцев, население Чехии уменьшилось на более чем 229 тысяч человек. В эту цифру включены не только украинские беженцы, но и умершие, а также граждане Чехии, надолго уехавшие из страны. Тем не менее, эта цифра свидетельствует о том, что определенное количество граждан Украины, имевших временную охрану, покинуло Чехию.

В августе этого года в США, которые также объявили о предоставлении защиты гражданам Украины, бегущим от войны, продлили еще на год программу поддержки украинских беженцев. Сейчас более 26 тысяч украинцев пользуются статусом временной защиты в США, а свыше 166 тысяч человек, прибывших в страну с начала войны, могут претендовать на его получение.

Государственная пограничная служба Украины приводит цифру в 2,7 миллиона вернувшихся домой беженцев, покинувших Украину после начала войны. При этом более пяти миллионов украинцев имеют статус временно перемещенных лиц – они вынуждены были покинуть свои дома после начала боевых действий, но остаются на территории Украины. Украинские власти заявили, что 7820 компаний переехали с момента начала войны в более безопасные с точки зрения обстрелов регионы, компании часто переезжали вместе с сотрудниками.

Украинские беженцы в России

О числе украинских беженцев в России, о том, где они проживают и с какими проблемами сталкиваются, Радио Свобода рассказала руководитель организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина (и она, и организация – в реестре иноагентов Минюста РФ):

Очень многие украинцы получили российское гражданство – такова политика России

– По разным данным, в России сейчас находится от 2,5 до 5 миллионов украинских беженцев. Думаю, что эти цифры не отражают действительности – по моим прикидкам, их полтора миллиона. Это довольно много по сравнению с тем, сколько у нас бывает из других стран, поскольку мы их к себе не впускаем, статус беженца никому не даем. В этом смысле украинцы, конечно, находятся в особом положении. В России по этому поводу был принят ряд указов президента, о которых мы рассказываем в специальном докладе, как и о ситуации с беженцами в целом. Общая тенденция – помощь украинцам на пути к российскому гражданству. Для российской власти желательно, чтобы украинцы имели гражданство РФ. Ну и то, что такое количество украинцев получают гражданство в России, тоже, к сожалению, соответствует политике российских властей. Многие получили российские паспорта, но, тем не менее, проблемы остаются. И мы, например, столкнулись с такой проблемой, о которой я уже не раз говорила, что студентам из Украины, приехавшим в Россию еще до начала этой так называемой спецоперации, а мы назовем ее войной, им не продлевали право пребывания на территории Российской Федерации, если они отказывались принимать российское гражданство. В тех случаях, когда люди к нам обращались, нам удавалось решить эту проблему. Я надеюсь, что люди, которые к нам обращались, уже закончили наши элитарные институты.

– В каких регионах России больше всего беженцев из Украины?

Больше всего беженцев в Москве и Санкт-Петербурге

– Для меня эта география рисуется по обращениям, которые идут от украинских граждан. Это, конечно, Центральная Россия. Как всегда, много их в Москве и в Петербурге, и, как всегда, в Москве и Петербурге самая сложная ситуация с юридическим оформлением всего на свете. Тут сложность с тем, что люди находятся в центре временного размещения, их приговаривают к депортации, выдворению. К сожалению, самое большое число нарушения законов – в Москве и Санкт-Петербурге. Считается, что это жесткость, так сказать, поведения наших чиновников. Я бы скорее назвала это жестокостью.



– С чем еще сталкиваются украинцы в России?

Зачем с этим возиться, когда есть армия мигрантов из Средней Азии?

– Есть много других проблем, потому что правового обеспечения недостаточно, на работу их все равно берут крайне неохотно. Если это люди, которые еще не имеют российского гражданства, то, я думаю, работодатели исходят из того, что с этим много возни. Я тоже, как небольшой работодатель, могу сказать, что каждый раз это довольно нервная ситуация для нашего бухгалтера: мы должны очень быстро предоставить информацию во все фонды о том, что мы принимаем иностранного гражданина. И понятно, что быстрота всегда довольно затруднительна. Потом налоги поменяются, и снова очень важно не ошибиться. Ну, в общем, зачем с этим возиться, когда есть целая армия трудовых мигрантов? Часто работодатели просто не понимают, о чем идет речь, что они могут, чего не могут, а у них есть люди, приезжающие из Центральной Азии, которые официально работают по патентам. Поэтому возникают сложности с некоторыми задачами. Ну, а дальше, конечно, жилье, социальное обеспечение, медицина и еще раз медицина. Мы как можем помогаем, и довольно активно жертвуют наши и не наши граждане. В этом также принимает участие Управление Верховного комиссара ООН. Каждый раз перед наступлением холодов возникает проблема нехватки теплой одежды. Теплая одежда нужна новая и хорошая, потому что беженцы из Украины – это все-таки не бездомные, которые могут взять "твенти секонд-хенд", как я его называю: одежда им нужна нормальная новая или в очень хорошем состоянии. В общем, мы и наши коллеги из благотворительных и волонтерских организаций разных стран стараемся помочь этим людям, чем можем.

По данным РБК, 146 846 граждан Украины, бежавших или вывезенных в Россию (во многих случаях жители Украины уезжали в Россию не добровольно, а потому, что в условиях боевых действий не имели иной возможности), подали заявления на получение государственных жилищных сертификатов, воспользовались ими лишь 95 616 граждан. Улучшить свои жилищные условия им удалось незначительно: денег хватает лишь на комнаты в отдаленных регионах страны или на полуразрушенные дома в сельской местности.

Помимо проблем с жильем люди жалуются, что украинских детей травят в школах. Существуют сложности с зачислением в школы и детские сады: в крупных городах люди часто снимают жилье там, где им не могут или не хотят делать регистрацию.

Люди без регистрации также не могут оформить статус многодетной семьи и получить причитающиеся таким семьям льготы. Им также невозможно получить кредит или ипотеку. Украинцы, у которых нет родных или денег на съемное жилье, живут в так называемых ПВР – пунктах временного размещения. Ранее Би-би-си сообщало , что на проживание одного беженца в большинстве ПВР тратят 913 рублей в сутки, на питание – 415 рублей.

Кроме того, граждане Украины, оказавшиеся на территории России из-за войны, вызывались на допросы в Следственный комитет РФ после получения так называемых "подъемных" в размере 10 тысяч рублей.



Переселенцам звонили из Следственного комитета и предлагали стать потерпевшими по уголовному делу о начале боевых действий в Донбассе, а также подать иск против ВСУ. Бывшая жительница Мариуполя по имени Светлана рассказывала, что ее пытались допросить по этому уголовному делу, а в конце беседы следователь "как бы между прочим" спросил, получали ли Светлана и ее мать подъемные. "Мы сказали: нет, нам они не нужны. Получишь – потом горя не оберешься", – рассказала жительница Мариуполя, которая отказалась от статуса беженца и уехала с матерью обратно в Украину.

Многие украинцы уезжают из России в Европу, некоторые возвращаются на оккупированные территории страны, потому что считают, что жить дома все равно лучше, чем в ПВР. Перспективы у украинцев в России в основном туманные: власть их легализует, но с устройством на работу и медициной – большие трудности.

Россияне, уехавшие за границу из-за войны

Все это время из России уезжали и продолжают уезжать люди, не согласные с российской агрессией против Украины. По данным проекта "Верстка", только в первый год войны в страны Евросоюза, граничащие с Россией, эмигрировали как минимум 11 863 россиянина. Это почти вдвое больше среднего показателя за последние 10 лет. К такому выводу издание пришло, проанализировав данные статистики служб государств Шенгенской зоны. Тем не менее, издание Forbes после объявления частичной мобилизации приводило данные, что только в Казахстан бежали 200 тысяч россиян, многие спасались от мобилизации в Грузии. По оценкам Forbes, в общей сложности речь могла идти о 700 тысячах граждан России, покинувших свои дома из-за нежелания оказаться на фронте.



"Верстка" сравнила данные по Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии и Норвегии. Больше всего россиян переехали в Финляндию – 6003 человека. На втором месте Литва – 2188 человек. Эстонию выбрали новым местом жительства 1918 российских граждан, Латвию – 924, Норвегию – 830 человек.

Первая волна отъездов произошла вскоре после начала войны – в феврале 2022 года. Она была вызвана несогласием многих россиян с политикой Кремля и ужесточившимися политическими репрессиями. Вторая волна эмиграции началась в сентябре прошлого года, когда президент Владимир Путин объявил о мобилизации россиян на войну в Украине. Тогда Россию стали покидать мужчины призывного возраста, многие – вместе с семьями. Помимо стран Евросоюза наиболее частыми направлениями эмиграции россиян стали Грузия, Армения и страны Центральной Азии.



После начала вторжения России в Украину заявление на предоставление убежища в Германии подали 3500 российских мужчин призывного возраста. Это следует из ответа Министерства внутренних дел ФРГ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Клары Бюнгер. Федеральное ведомство по делам миграции и развития (BAMF) уже приняло решение по 1500 заявлениям. В результате около 90 россиян, уклоняющихся от мобилизации, получили статус беженца.

В отношении 1100 заявителей принято решение в соответствии с Дублинским регламентом. Согласно этому правилу за процесс предоставления убежища отвечает государство Евросоюза, через которое претендент на статус беженца въехал на территорию ЕС. Поэтому российские мужчины, прибывшие в Германию из других стран ЕС, должны добровольно отправиться или были перемещены в эти страны.



В настоящее время суды ФРГ исходят из того, что уклонение от мобилизации или дезертирство не признаются достаточным поводом для получения убежища. Лишь в том случае, если уклоняющимся от мобилизации грозит особенно суровое наказание, поскольку они относятся к группе людей, подвергающихся дискриминации, это может считаться причиной для получения статуса беженца.

Уголовное преследование из-за уклонения от мобилизации может считаться политическим преследованием, если претендент на статус беженца был бы обязан принимать участие в совершении военных преступлений. Война в Украине подпадает под это определение, поскольку в ее ходе, по данным властей Германии, совершаются преступные нападения на мирных жителей.

Отмечается, что объявленная президентом Владимиром Путиным мобилизация стала не "частичной", а "широкой" и что отказаться от призыва в российскую армию в настоящий момент фактически невозможно. При этом факт пребывания в запасе без получения документа о мобилизации или призыве не будет считаться достаточным основанием для получения убежища.

При этом выросло число военнослужащих, которые больше не хотят воевать против Украины: осенью 2023 года количество запросов на помощь, чтобы дезертировать из армии, выросло на 89% по сравнению с прошлым годом. Это данные организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать участия в войне в Украине. Рост случаев дезертирства отмечает также директор правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко.

Военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за помощью в организации побега из своих подразделений к специалистам "Идите лесом". За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь – август. С апреля 2023 года юристы и волонтеры организации проконсультировали более одной тысячи военнослужащих, которые пытались дезертировать.

По словам главы проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решаются на дезертирство после того, как получают ранение и оказываются в госпитале. Военнослужащие видят, что ротации нет и даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт. И это их не устраивает. На побег из части решаются немногие, поскольку дезертиров ловят, отправляют на полевую гауптвахту, а потом на фронт, часто дело не доходит до суда. Иногда волонтеры помогали людям дезертировать из прифронтовой зоны, однако такие случаи крайне редки. У тех, кто находится на фронте, часто нет связи и не всегда есть документы – вопреки правилам, командиры забирают паспорта и билеты и выдают обратно, только когда военнослужащие уходят в отпуск или приезжают в госпиталь.

Помимо государств Евросоюза и стран бывшего СССР, россияне пытаются начать новую жизнь в США. Более 57 тысяч граждан России пересекли границу Соединенных Штатов и запросили убежища в этой стране в 2023 финансовом году, то есть с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. Это следует из опубликованных пограничным управлением США статистических данных.

В 2021 году границу США с целью получения убежища пересекли более 13 тысяч граждан России, то есть примерно в 4,5 раза меньше россиян, чем до войны. В 2022 финансовом году это число возросло почти втрое, составив 36 271 человека. Число просителей убежища начало расти вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, а пика оно достигло в ноябре и декабре прошлого года, после объявления в России мобилизации. В эти месяцы границы США пересекли 6931 и 9227 беженцев из России соответственно. Потом приток начал несколько спадать. С 1 октября по 15 ноября 2023 года убежища попросили около 2 тысяч россиян.

Многие просители убежища из России, как сообщалось ранее, попадают в США через южную границу из Мексики, пользуясь безвизовым въездом в эту страну. Среди основных причин, по которым россияне просили убежища в США, – продолжающаяся в России мобилизация, преследование по политическим мотивам и несогласие с политикой властей в отношении Украины.

В 2022 году грин-карту оформили более 9800 россиян, более четверти из них получили вид на жительство в ежегодной лотерее, организованной Государственным департаментом США. Также гражданам России в прошлом году выдали 97 инвестиционных виз США – в разы больше, чем в прошлые годы.

По разным данным, после начала войны и мобилизации Россию покинули от 150 до 800 тысяч человек. Точные данные неизвестны. Как правило, уехавшие не просят убежища, а пытаются получить вид на жительство в других странах. Социальный состав уехавших из России людей неизвестен, но эксперты отмечают, что в большинстве случаев это молодые, хорошо образованные люди, которые с готовностью интегрируются в жизнь выбранной ими страны: учат язык, активно ищут работу, пытаются открыть собственный бизнес.

Издание "Медуза" опубликовало соцопросы эмигрантов новой волны. В марте 2022 года 60 процентов переехавших были готовы учить местный язык. В сентябре 2022 года, после второго опроса, 48 процентов сообщили, что уже его учат. Кроме того, постепенно люди ослабили связи с родиной: в первые месяцы пребывания за границей многие сохранили свои рабочие места в России, работая удаленно, однако в течение первого полугода эмигранты начали активно переходить на работу в международные и местные компании, или в режим фриланса либо начали собственный бизнес.



Российский медиаменеджер Николай Левшиц, автор самых известных в Грузии информационных ресурсов на русском языке, рассказывал Радио Свобода о том, как он устроился после переезда из России. Собственное юридическое лицо Николай зарегистрировал здесь два года назад: "Условия все прописаны, правила понятны, и если им следовать, то все будет нормально. Выдача вида на жительство – это право [государства], а не обязанность. Расстраиваться из-за того, что не выдали ВНЖ, не нужно. это может произойти в любой стране мира".

По данным издания "Бумага", убежавшие от войны россияне только в 2022 году купили более 10 тысяч объектов недвижимости в Турции, Грузии и Таиланде.