Вдова покончившего с собой полковника написала открытое письмо Путину

Вдова полковника Вадима Бойко, предположительно застрелившегося в кабинете в Тихоокеанском военно-морском училище (ТОВВМУ) во Владивостоке, написала открытое письмо президенту Владимиру Путину. В нём она пишет о многочисленных проблемах в ходе мобилизации, с которыми приходилось сталкиваться её мужу, а также утверждает, что ему угрожали уголовным делом, стремясь обвинить его во всех просчётах и растрате средств. Она также сомневается, что полковник действительно застрелился, а не был убит.

Тело полковника Бойко с пятью огнестрельными ранениями было найдено 16 ноября в служебном кабинете в здании училища. Письмо его жены публикует телеграм-канал News.VL.

Юлия Бойко пишет, что на базе училища, заместителем начальника которого был её муж, ещё 16 сентября (то есть за 5 дней до объявления мобилизации) был развёрнут мобилизационный пункт. Вадим Бойко был назначен ответственным за подготовку техники и мобилизованных граждан. Он работал как в училище, так и на полигоне. Как говорится в письме, на мобилизационных пунктах было много проблем, в том числе со снабжением, мобилизованные, помимо прочего, злоупотребляли алкоголем, а техника, "которую необходимо было отремонтировать и направить в зону боевых действий была непригодна к выполнению задач".

Как пишет вдова полковника, из-за многочисленных проблем её муж находился "в подавленном морально-психологическом состоянии", однако не получал помощи от вышестоящих. После проверки по жалобам мобилизованных, как пишет Юлия Бойко, полковнику Бойко начали угрожать уголовной ответственностью "за утрату и порчу госимущества" и тем, что на него повесят более 100 миллионов рублей долгов.

По мнению вдовы полковника, которая настаивает на его невиновности, сами эти обвинения ещё не могли стать причиной его самоубийства. Юлия Бойко считает, что Вадим Бойко мог не просто застрелиться, а устроить "саморасстрел", выстрелив в себя пять раз, чтобы привлечь внимание руководства России к проблемам с мобилизацией. При этом она уточняет, что причину смерти Бойко ещё должно установить следствие. "Не допустите того, чтобы смерть моего мужа осталась незамеченной, чтобы все это было зря, чтобы все безобразие, которое творится в войсках на Дальнем Востоке прекратилось" - обращается к Путину вдова военного.

Реакции Кремля на это обращение пока нет.