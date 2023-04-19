Города Украины подверглись ударам. В Киеве "упал спутник NASA"

Вечером 19 апреля в Днепре, как сообщают местные Telegram-каналы, были слышны взрывы. Иранские дроны-камикадзе были замечены над территорией Днепропетровской области. Как сообщает агентство УНИАН, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что средства ПВО ведут огонь по воздушным целям.

Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не делиться информацией о действиях и передвижениях украинских войск.

После 21 часа воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В 21:50 местные Telegram-каналы опубликовали видео пожара, вспыхнувшего предположительно в пригороде Днепра.

Украинские СМИ также сообщили, что в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Благодаря успешной работе сил обороны большинство дронов уничтожено, но было попадание по объекту общественной инфраструктуры. Би-би-си уточняет, что, по заявлению ВСУ, в ночь на 19 апреля в Одесской области были сбиты 10 из 12 дронов-камикадзе "Шахед".

В результате российских обстрелов в Донецкой области за сутки погиб один и ранены 13 человек. С начала полномасштабного российского вторжения в области погибли 1 тыс. 476 человек, а 3 тыс. 412 - получили ранения, сообщили официальный украинские источники.

"Падение НЛО"



Яркая вспышка в небе над Киевом, которую горожане наблюдали вечером 19 апреля, по предварительным данным, связана с падением на Землю космического спутника NASA, сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА) и в Facebook - Командование Воздушных сил ВСУ.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA", - заявил начальник КГВА Сергея Попко.