"Ведомости": "Единая Россия" выдвинет участников войны на выборы 2023 года

В 2023 году "Единая Россия" выдвинет бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров на выборы в законодательные исполнительные органы власти. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на четыре источника в администрации президента.

"Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности", - сказал один из собеседников издания. Другой источник пояснил, что иметь таких кандидатов в команде выгодно, поскольку "в обществе есть запрос на это".

По словам источника близкого к Государственной думе, несколько депутатов поехали в зону "специальной военной операции", чтобы использовать статус "ветеранов" в предстоящих предвыборных кампаниях.

В качестве примера называется депутат Государственной думы от Хакасии Сергей Сокол, который отправился на Донбасс добровольцем. Сокол утверждает, что служит в "разведке" в составе подразделения "Каскад". Накануне он заявил, что продлил трехмесячный контракт с Минобороны. В 2023 году Сокол может принять участие в выборах губернатора Хакасии.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак писал в своем телеграм-канале, что депутаты уже состоят в боевом подразделении, которое возглавляет руководитель общественной организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

Ставку на участников войны в Украине готовы сделать еще три парламентские партии. В КПРФ сообщили, что в войне в Украине в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибли . Заместитель руководителя фракции "Справедливой России" Дмитрий Гусев заявил, что в зоне бевых действий в Украине находятся 56 членов партии. В "Справедливой России" даже предложили резервировать места в органах власти для участников так называемой "спецоперации".

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко сказал, что "несколько сотен" членов партии участвуют в боевых действиях и, после возвращения к мирной жизни они, по его словам, "станут важной частью партийной элиты".

Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 21 губернатора, а также депутатов 20 законодательных собраний.