Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Ведомости": "Единая Россия" выдвинет участников войны на выборы 2023 года

В 2023 году "Единая Россия" выдвинет бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров на выборы в законодательные исполнительные органы власти. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на четыре источника в администрации президента.

"Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности", - сказал один из собеседников издания. Другой источник пояснил, что иметь таких кандидатов в команде выгодно, поскольку "в обществе есть запрос на это".

По словам источника близкого к Государственной думе, несколько депутатов поехали в зону "специальной военной операции", чтобы использовать статус "ветеранов" в предстоящих предвыборных кампаниях.

В качестве примера называется депутат Государственной думы от Хакасии Сергей Сокол, который отправился на Донбасс добровольцем. Сокол утверждает, что служит в "разведке" в составе подразделения "Каскад". Накануне он заявил, что продлил трехмесячный контракт с Минобороны. В 2023 году Сокол может принять участие в выборах губернатора Хакасии.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак писал в своем телеграм-канале, что депутаты уже состоят в боевом подразделении, которое возглавляет руководитель общественной организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

Ставку на участников войны в Украине готовы сделать еще три парламентские партии. В КПРФ сообщили, что в войне в Украине в качестве добровольцев участвует около 400 членов партии, 13 человек погибли . Заместитель руководителя фракции "Справедливой России" Дмитрий Гусев заявил, что в зоне бевых действий в Украине находятся 56 членов партии. В "Справедливой России" даже предложили резервировать места в органах власти для участников так называемой "спецоперации".

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко сказал, что "несколько сотен" членов партии участвуют в боевых действиях и, после возвращения к мирной жизни они, по его словам, "станут важной частью партийной элиты".

Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. Планируется выбирать 21 губернатора, а также депутатов 20 законодательных собраний.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG