Минобрнауки потребовало от научных организаций Российской академии наук (РАН) собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на источники в трех институтах РАН.

Сотрудники институтов РАН должны представить "детализированные сведения" об участниках международных мероприятий как с российской, так и с иностранной стороны. В частности, необходимо указать полное официальное название мероприятия, "контингент участников мероприятия" и пофамильный список как сотрудников института, которые участвовали в мероприятии, так и представителей иностранных государств.

В письме Минобрнауки утверждается, что данные собирают "в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ и иностранных государств в 2024 г. и подготовки справочных материалов".

Сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН рассказал "Ведомостям", что практика ежегодного отчета в Минобрнауки о работе ученых существует уже много лет. В частности, к отчетам прикладывали программы конференций, однако подобных пофамильных отчетов ранее никогда не составляли.

Ранее стало известно, что Минобрнауки с 9 ноября начало сбор данных студентов и преподавателей, которые контактировали с иностранцами. До 22 декабря сотрудники институтов и университетов должны составить список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. В отчете необходимо указать "детализированные сведения о контингенте участников", имена всех собравшихся, их статус, а также страны, откуда приехали из собеседники.

Сотрудник Минобрнауки рассказал "Можем объяснить", что учет международных мероприятий велся и раньше, но не столь пристальный. Источник считает, что списки могут понадобиться и для проверки на предмет "ненадлежащих контактов", и для введения ограничений на выезд.