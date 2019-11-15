РАН призвала отменить приказ о запрете на общение учёных с иностранцами

Общее собрание Российской академии наук в пятницу единогласно призвало министерство образования и науки отменить приказ, фактически запрещающий общение учёных с иностранцами. Об этом в фейсбуке сообщил член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалёв.

"Участники общего собрания РАН считают, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки, — цитирует документ агентство "Интерфакс". — Законодательство Российской Федерации накладывает достаточно ограничений на сотрудников, работающих по закрытой тематике. Дополнительные ограничения под любыми предлогами недопустимы".

Приказ об ограничении общения учёных с иностранцами вышел в феврале, но широко известно о нём стало в августе. Документ запрещает сотрудникам российских научных учреждений оставаться наедине с иностранцами, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений.

Президент РАН Александр Сергеев назвал рекомендации нелепыми. Президиум организации в октябре обратился к правительству с просьбой пересмотреть указание. В министерстве образования и науки заявляли, что документ носит рекомендательный характер и "отражает общемировую практику".