"Ведомости": пациенты с ВИЧ жалуются на отказы в тестировании

С начала 2025 года ВИЧ-положительные пациенты в России начали сталкиваться с отказами в тестировании на вирусную нагрузку и иммунный статус. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на общественное движение "Пациентский контроль".

По данным движения, с января поступили 40 обращений с жалобами на отказ в проведении диагностики. При этом клинические рекомендации предполагают, что такие обследования должны проходить каждые полгода — чтобы отслеживать течение болезни и эффективность терапии.

Среди регионов, где фиксировались отказы, "Пациентский контроль" называет Самарскую, Тюменскую, Калужскую, Оренбургскую, Ростовскую, Ленинградскую, Амурскую области, а также Дагестан, Удмуртию и другие. "Ведомости" подтвердили наличие подобных жалоб в десяти из этих регионов.

Главврач СПИД-центра Ленинградской области Алексей Ковеленов стал одним из немногих руководителей, публично отреагировавших на ситуацию. "С 2022 года размер субсидии [из федерального бюджета региону на диагностику] снизился на 35%, при этом количество лиц, состоящих на диспансерном учете, выросло на 12,7%", – отметил Ковеленов.

По его медика, из-за дефицита финансирования в регионе возникла нехватка тест-систем, и это привело к снижению частоты обследований.

В Башкортостане руководитель республиканского СПИД-центра Айгуль Галиева объяснила одному из пациентов, что поставки диагностических систем в 2025 году покрывают лишь 23% от потребности. Поэтому, по её словам, тестирование будет проводиться не раз в полгода, а раз в год.

При этом в региональных минздравах утверждают, что "проблем с тестированием не было и нет в Пермском крае, Самарской, Тюменской, Калужской, Оренбургской областях и Удмуртии".

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году в России и аннексированном Крыму зарегистрированы около 36 новых случаев ВИЧ на 100 тысяч человек. По сравнению с 2023 годом число впервые выявленных больных сократилось на 9,9%. Минздрав сообщает о снижении заболеваемости на 12% — примерно до 49 тысяч случаев. Общая поражённость населения составила 831 случай на 100 тысяч. Методики подсчёта у ведомств различаются: Минздрав учитывает только внесённых в федеральный регистр, Роспотребнадзор — всех с подтверждённым диагнозом.





Больше новостей Радио Свобода: