Предложение о возвращении двухгодичной службы в армии не получило поддержки в администрации президента и в Минобороны. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Совете Федерации и источник, близкий к военному ведомству.

В конце октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выступил с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет. С таким же предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он заявил, что военная подготовка в том виде, в котором она существует сейчас, "не подразумевает под собой качественной подготовки".

Председатель комитета Госдумы по обороне от "Единой России" Андрей Картаполов заявил "Ведомостям", что на данный момент нет необходимости в двухлетней службе в армии. "Мы такие законодательные инициативы не рассматриваем и считаем, что на сегодня такой необходимости нет", – заявил Картаполов.

При этом Минобороны поддержало идею о введении начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. Как пишут "Известия", об этом говорится в ответе первого замминистра Валерия Герасимова лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову. Ранее Миронов обратился в министерство с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего общего образования.

Герасимов считает, что нужно выделить на этот предмет 140 часов и преподавать его в течение последних двух лет обучения. В большинстве фракций парламента "Известиям" сообщили, что поддерживают идею вернуть начальную военную подготовку.

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