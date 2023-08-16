Россия может вернуть обязательную продажу валютной выручки

Российские власти обсуждают возвращение обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять неназванных источников.

Власти пытаются остановить падение рубля, достигшего отметки в 100 рублей за доллар на фоне продолжающейся полтора года войны с Украиной. Усилия Центробанка, поднявшего процентную ставку сразу на с 8,5% до 12%, оказали лишь кратковременное воздействие на динамику курса, утверждают собеседники агентства.

Обязательная продажа валютной выручки была введена вскоре после нападения России на Украину, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию при введении против России масштабных западных санкций. Позже она была отменена.

Источники Financial Times говорят, что во властных кругах обсуждают предложение обязать российских экспортеров продавать до 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после поставки. Компании, которые проигнорируют это требование, лишатся государственных субсидий.

Другие меры среди прочих предполагают запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов за рубежом.

Агентство приводит высказывание одного из источников, что бизнес будет вынужден платить за ошибки правительства: "Ты можешь доить корову до смерти, но, когда корова мертва, кого будете доить? Население?"

Повышение ключевой ставки до 12% 15 августа состоялось на фоне обвала курса рубля. 14 августа, на торгах Московской биржи доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года. Доллар превысил 101 рубль, а евро — 110 рублей. Таким образом, с начала года рубль упал к доллару более чем на 40%.

Эксперты считают, что рубль слабеет из-за того, что на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса.

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