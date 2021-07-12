Ведущей "Дождя" угрожают после интервью с лесбийской парой

Ведущей телеканала "Дождь" Анне Монгайт поступают угрозы в социальных сетях после того, как она взяла интервью для программы "Женщины сверху" у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. Об этом Монгайт написала в фейсбуке.

В частности, Монгайт получила сообщение в инстаграм от сторонников незарегистрированного праворадикального движения "Мужское государство", в котором её называют "тварью" и советуют "ходить и оглядываться". Другой пользователь пригрозил Монгайт "зарезать детей" и потребовал публичных извинений , "иначе подарки ночью в окно летать начнут", подписав сообщение "привет от МГ".

Кроме того, как сообщает "Дождь", в телеграм-канале "Мужского государства" опубликованы ссылки на аккаунты в инстаграме не только Монгайт, но и девушек, у которых она взяла интервью. Телеканал намерен обратиться в правоохранительные органы.

Интервью с однополой парой, девушками Машей и Тим, снявшимися для обложки российской версии журнала Elle, вышло на телеканале "Дождь" 8 июля. В нём телеведущая поговорила с девушками о том, как они решились на такой смелый поступок, скрывали ли они свою сексуальность и каким образом они получили такое неожиданное для российского бизнеса предложение.