Ведущей "Дождя" Валерии Ратниковой запросили восемь лет колонии

Обвинение попросило заочно приговорить ведущую "Дождя" Валерию Ратникову к восьми годам колонии по делу о "фейках" о российской армии, сообщает "Медиазона".

Дело возбудили в 2025 году, поводом стали четыре публикации в телеграм-канале журналистки: в них Ратникова, в частности, комментировала свой сюжет об изнасилованиях украинок российскими военными и писала о мародерстве российских солдат.

Как сообщает "Медиазона", в понедельник прокуратура также попросила заочно приговорить журналистку Ксению Лученко 8,5 годам колонии по делу о "военных фейках". Уголовное дело против Лученко, которая живет за пределами России, было возбуждено из-за поста в ее телеграм-канале "Православие и зомби", в котором она писала о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года. В результате этого удара погибли два человека, более 30 были ранены.

Привлечённые следствием эксперты посчитали, что в сообщении действия российских вооружённых сил "охарактеризованы как насильственные, связанные с гибелью людей, в том числе несовершеннолетних лиц, а также с разрушением гражданской инфраструктуры".