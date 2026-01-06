Ведущие страны Европы выступили с заявлением о будущем Гренландии

Лидеры крупнейших европейских держав совместно выступили в поддержку Дании, подчеркнув, что её автономная арктическая территория Гренландия принадлежит только народу острова.

Заявлению предшествовало очередное высказывание президента США Дональда Трампа о том, что "Гренландия абсолютно необходима его стране для нужд обороны". Он сказал об этом телефонном интервью журналу The Atlantic, опубликованном 4 января.

Военная операция США в минувшие выходные, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро, вновь вызвала опасения, что Гренландия, может столкнуться с аналогичным сценарием. Руководство территории неоднократно заявляло, что не хочет быть частью США.

"Гренландия принадлежит её народу. Только Дания и Гренландия, и только они, могут принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии",- говорится в распространённом во вторник совместном заявлении лидеров Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании. Они указали, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно с союзниками по НАТО, включая США. Заявление поддержал также премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Европейские лидеры отметили, что Североатлантический союз ясно обозначил Арктический регион в качестве приоритетного. "Мы и многие другие союзники увеличили свой присутствие, активность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников", - говорится в совместном заявлении.

Глава правительства Польши Дональд Туск в комментарии журналистам в Варшаве сказал, что "ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому участнику Организации Североатлантического договора". В противном случае, по его словам, НАТО потеряет всякий смысл, если внутри альянса возникнут взаимные конфликты.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен приветствовал обещание солидарности европейских лидеров и вновь призвал США к "уважительному диалогу". По его словам, необходимо уважительно относиться к тому факту, что статус Гренландии основан на международном праве и принципе территориальной целостности.

Специальный посланник США Джефф Лэндри, отвечая на вопрос о совместном заявлении европейцев, заявил телеканалу CNBC, что "безопасность должна быть первостепенной задачей для Соединенных Штатов". На вопрос о том, следует ли решать вопросы безопасности совместно с НАТО, Лэндри высказал мнение, что об этом следует спросить гренландцев.

В прошлом месяце Дональд Трамп назначил Лэндри, губернатора-республиканца Луизианы, своим специальным посланником по Гренландии, попросив его "возглавить борьбу" за остров.

Лэндри заявил во вторник, что Трамп предлагает Гренландии экономические возможности, но он не думает, что президент пойдёт на применение силы. Лэндри добавил, что США могут предложить острову больше, чем Европа.

"Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях и обо всём остальном, но мы живем в мире, в реальном мире, которым управляет сила, которым управляет мощь", - сказал днём ранее в интервью CNN заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер. В этом же разговоре он отверг опасения по поводу суверенитета Дании.

Всего через несколько часов после субботней военной операции США в Венесуэле жена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X карту Гренландии, раскрашенную американским флагом, с подписью "СКОРО".

Гренландия, крупнейший остров в мире, но с населением всего 57 000 человек. Территория не является независимым членом НАТО, но находится под защитой Дании, состоящей в западном альянсе.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.

Стратегическое расположение Гренландии между Европой и Северной Америкой делает её важнейшим местом размещения американской системы противоракетной обороны. Богатство минеральных ресурсов также отвечает стремлению Вашингтона снизить зависимость от китайского экспорта, отмечает Reuters.



