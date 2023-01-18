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Ведущий аналитик ФСИН по Москве Анна Каретникова уехала из России

Анна Каретникова

Ведущий аналитик управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Анна Каретникова уехала из России. По сообщению издания "Агентство", на неё давили со стороны Управления собственной безопасности ФСИН. Ведомство было недовольно её телеграм-каналом.

По словам Каретниковой, ей пришлось уехать в спешке. Она заявила, что Управление собственной безопасности объяснило ей, что она не имела права вести блог в телеграме, а также признало несоответствующим должностной инструкции тот факт, что Каретникова иногда передавала заключённым небольшие передачи от родственников.

В телеграм-канале Каретниковой "Стенгазета ФСИН" около 300 подписчиков. Она рассказывала в нём о своих посещениях московских СИЗО и тюрем и никогда не критиковала ведомство. Тем не менее, по её словам, служба безопасности заявила, что она не имеет права распространять вообще никакую информацию об исправительных учреждениях, и пригрозила привлечь к делу прокуратуру и ФСБ.

Каретникова работала ведущим аналитиком в московском управлении ФСИН с 2016 года. В её обязанности входило обеспечение прав и безопасности как заключённых, так и сотрудников пенитенциарных учреждений Москвы. Она стала первым правозащитником, перешедшим на официальную должность в тюремную службу: до этого она входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы, занимаясь инспекцией мест принудительного содержания.

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