Членом Общественного совета ФСИН стал Ионов, писавший доносы на СМИ

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, который написал доносы на «Медузу»*, «Важные истории»* (оба издания включены в реестр СМИ-иноагентов) и другие издания, стал членом Общественного совета ФСИН. Об этом в своем телеграм-канале написала правозащитница Марина Литвинович.

На обновленном сайте Общественного совета ФСИН Ионов указан как президент "Антиглобалистского движения России". Он писал доносы не только на журналистов. По жалобе Ионова в список "нежелательных" в России организаций попал американский Бард-колледж, который ранее сотрудничал с СПбГУ.

В совет также вошли журналист НТВ Андрей Куницын, корреспондент ТАСС Александр Шашков и экс-начальник УФСИН по Красноярскому краю Владимир Шаешников, в чьем регионе правозащитники зафиксировали больше всего жалоб на пытки.

Исключили из совета правозащитниц Еву Меркачёву и Анну Каретникову. "Обе – делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное – хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали", – пишет Литвинович.

Меркачёва входит также в Совет по правам человека при президенте. В начале декабря она предложила президенту ввести отдельное наказание для сотрудников ФСИН за пытки вместо того, чтобы судить их за превышение должностных полномочий. 20 декабря подобный законопроект внесли в Госдуму.

Она была в числе правозащитников, которые проводили проверку в саратовской туберкулёзной больнице №1. Видеозаписи пыток оттуда первыми опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После проверки она публично осудила сотрудников ФСИН, которые пытали заключенных и пытались скрыть это.

Каретникова начала работать во ФСИН в ноябре 2016 года, до этого – восемь лет была членом московской ОНК.

По мнению Литвинович, большинство вошедших в совет - это бывшие представители самого ведомства, его ветераны, журналисты, которые вошли в совет ради доступа к информации, представители РПЦ и "деятели искусств для красивой картинки".