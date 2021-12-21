Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Членом Общественного совета ФСИН стал Ионов, писавший доносы на СМИ

Колония в Ставрополе

Еву Меркачёву, предложившую президенту ужесточить наказание за пытки, из совета исключили

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, который написал доносы на «Медузу»*, «Важные истории»* (оба издания включены в реестр СМИ-иноагентов) и другие издания, стал членом Общественного совета ФСИН. Об этом в своем телеграм-канале написала правозащитница Марина Литвинович.

На обновленном сайте Общественного совета ФСИН Ионов указан как президент "Антиглобалистского движения России". Он писал доносы не только на журналистов. По жалобе Ионова в список "нежелательных" в России организаций попал американский Бард-колледж, который ранее сотрудничал с СПбГУ.

В совет также вошли журналист НТВ Андрей Куницын, корреспондент ТАСС Александр Шашков и экс-начальник УФСИН по Красноярскому краю Владимир Шаешников, в чьем регионе правозащитники зафиксировали больше всего жалоб на пытки.

Исключили из совета правозащитниц Еву Меркачёву и Анну Каретникову. "Обе – делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное – хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали", – пишет Литвинович.

Меркачёва входит также в Совет по правам человека при президенте. В начале декабря она предложила президенту ввести отдельное наказание для сотрудников ФСИН за пытки вместо того, чтобы судить их за превышение должностных полномочий. 20 декабря подобный законопроект внесли в Госдуму.

Она была в числе правозащитников, которые проводили проверку в саратовской туберкулёзной больнице №1. Видеозаписи пыток оттуда первыми опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После проверки она публично осудила сотрудников ФСИН, которые пытали заключенных и пытались скрыть это.

Каретникова начала работать во ФСИН в ноябре 2016 года, до этого – восемь лет была членом московской ОНК.

По мнению Литвинович, большинство вошедших в совет - это бывшие представители самого ведомства, его ветераны, журналисты, которые вошли в совет ради доступа к информации, представители РПЦ и "деятели искусств для красивой картинки".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG